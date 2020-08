Châu Bùi đăng đàn lên án cộng sự vì bị tước quyền kiểm soát thương hiệu riêng

Châu Bùi ở tuổi 23 đã gặt hái được rất nhiều thành công trong vai trò là một người mẫu và fashionista. Mới đây, Châu Bùi đã thử thách bản thân với một vai trò mới là người sáng lập ra thương hiệu ZES - đứa con tinh thần mà cô nàng đã ấp ủ từ lâu nhằm quảng bá xu hướng thời trang Athleisure ở Việt Nam. ZES đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng showbiz Việt và fan của Châu Bùi.

Thương hiệu ZES của Châu Bùi.

Tuy nhiên, tối ngày 4/8, Châu Bùi bất ngờ đăng đàn tố "đứa con tinh thần" đang bị partner (cộng sự) chiếm dụng và cướp quyền kiểm soát. "Hình ảnh của Châu cùng bạn bè mình đã và đang bị tự ý sử dụng cho mục đích thương mại hoặc những mục đích khác, Châu hoàn toàn bị tước mất quyền kiểm soát về hệ thống vận hành, sản phẩm cũng như hình ảnh. Những nội dung và hoạt động trên 2 trang Facebook và Instagram chính thức của ZES trong những ngày gần đây được đăng tải cũng không hề được thông qua hay có sự đồng ý của Châu. Về phần cá nhân Châu không thể liên lạc với partner trong công ty của mình", Châu Bùi viết.

Bài đăng của Châu Bùi trên Instagram cá nhân.

Châu Bùi cũng chia sẻ mình vốn là một người chỉ muốn truyền bá năng lượng tích cực nhưng vì mục đích bảo vệ quyền lợi của khách hàng mà Châu Bùi vẫn phải lên tiếng. Cuối bài viết, Châu Bùi cũng gửi lời xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh nhạy cảm này.

Cô nàng tài năng cho biết mình rất shock khi bắt đầu nhận ra bản thân đã mất kiểm soát với thương hiệu: "Mình thật sự hoang mang không hiểu vì sao lại xảy ra tình huống như vậy nhưng lại không nhận được bất kì sự trả lời nào từ các cộng sự của mình. Lúc đấy, cảm xúc của mình như vỡ oà vì trước giờ Châu luôn dành niềm tin tuyệt đối đối với những người mình cùng làm việc".

Châu Bùi và mong muốn chỉ chia sẻ tinh thần tích cực tới cộng đồng.

Châu Bùi bày tỏ thái độ thất vọng với người cộng sự này: " Châu luôn tâm niệm rằng bất kì thành công của một doanh nghiệp nào cũng cần sự đoàn kết của những cộng sự đáng tin. Vì không ai có thể hoàn hảo ở tất cả các mảng, mỗi người sẽ giỏi ở 1 lĩnh vực cụ thể nào đó, nhưng không phải là chuyên gia ở các mảng khác. Nhưng rất đáng tiếc là có vẻ mình chưa đặt niềm tin đúng chỗ rồi".

Tuy danh tính của người cộng sự này chưa được tiết lộ nhưng có thể thấy đây phải là một người rất thân thiết thì Châu Bùi mới đặt nhiều sự tin tưởng và cùng hợp tác phát triển đứa con tinh thần của mình. Hiện nay Châu Bùi vẫn đang cố gắng tìm cách để làm việc với người cộng sự này nhằm tìm ra giải pháp cho vấn đề.

, Châu Bùi bộc bạch. "Có thể nói đây là một trong những bài học đáng nhớ và đáng giá trong chặng đường kinh doanh đầu tiên của Châu. Châu có thêm kinh nghiệm xương máu từ chính những vấp ngã này. Nhưng Châu cũng xác định mình còn trẻ, còn rất nhiều thứ phải học hỏi, trau dồi, không vì vậy mà mình không dám làm, không dám thử. Lần này chắc chắn là một thử thách rất lớn, nhưng chưa đủ để bắt Châu dừng lại"

Your browser does not support HTML5 video.





Theo Thanh Thùy/SKCĐ