Binz sắp sửa ra MV mới, Châu Bùi liền PR lộ liễu thế này thì ai chả biết!

Thời điểm hiện nay, Châu Bùi - Binz chính cặp đôi chăm thả thính nhất nhì showbiz Việt. Dù chưa chính thức công khai chuyện tình cảm nhưng kiểu 'tình trong như đã, mặt ngoài còn e' cùng những màn tung hứng ăn ý của hai người khiến các fan đứng ngồi không yên.

Dù dính tin đồn hẹn hò đã lâu nhưng tuyệt nhiên 2 người trong cuộc chưa một lần liến tiếng xác nhận hay phủ nhận. Thế nhưng, cặp đôi lại liên tục thả thính, ẩn ý nhắc đến nhau trên mạng khiến người xem sắp 'chết chìm' trong mật ngọt.

Ngoài ra, cả hai còn liên tục tục tung "hint" hẹn hò cứ như muốn cả thế giới biết. Sau nhiều lần giữ vai trò bị động, gần đây Châu Bùi ngày càng chủ động trong việc nhắc đến đối phương. Hết ẩn ý nói về 'màu hồng', Châu Bùi còn đăng ảnh xinh đẹp của bản thân kèm theo caption: "23 y.o but i feel like 21" (Tạm dịch: 23 tuổi nhưng tôi có cảm giác như mới 21 tuổi).

Ảnh đăng tải của Châu Bùi và Binz liên quan không tưởng.

Chuyện là, Binz vừa nhá hàng sản phẩm sắp ra mắt của mình với con số 21 thì chỉ một tiếng sau, nàng đã nhắc khéo tới con số này, chắc không phải là trùng hợp đâu nhỉ?

Nhiều người khẳng định, không chỉ đơn thuần là 'thả thính' nữa mà Châu Bùi còn muốn ủng hộ sản phẩm mới của bạn trai cũng như PR cho MV này được nhiều người chú ý và biết đến. Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên cô nàng tỏ ra thích thú với sản phẩm âm nhạc của Binz.

Trước đây, khi nam rapper cho ra mắt MV mới "BIGCITYBOI" vào ngày 5/7, Châu Bùi đã ủng hộ rất nhiệt tình bằng cách đếm ngược thời gian MV lên sóng, sau đó share link ngay và luôn để ủng hộ Binz và những thành viên trong ekip. Sau chưa đầy 24 tiếng phát hành MV, Châu Bùi đã nhảy cover "BIGCITYBOI" trạng vô cùng hào hứng.



Châu Bùi nhảy Bigcityboy của Binz



Từ trước đến nay, biết bao lần HLV Rap Việt Binz bị bắt gặp gieo vần, ngâm thơ nhắc đến tên của bạn gái bằng cách này hay cách khác. Ngoài ra, cặp đôi còn nhiều lần bị soi mặc áo đôi, đi giày đôi, hay âm thầm "thả tim" cho nhau trên Instagram.

Cặp đôi nhiều lần soi dùng đồ đôi

Đẹp đôi thế này, Binz và Châu Bùi mau mau công khai đi thôi, còn chần chờ gì nữa!

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ