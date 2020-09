Chẳng chịu thua Binz, Châu Bùi ngày càng rèn luyện kỹ năng 'tung thính' điêu luyện thế này đây

Thời điểm hiện tại, Châu Bùi - Binz có lẽ là cặp đôi thích thả thính nhất nhì showbiz Việt. Dù chưa chính thức công khai chuyện tình cảm nhưng kiểu 'tình trong như đã, mặt ngoài còn e' cùng những màn tung hứng qua lại của hai người khiến các fan đứng ngồi không yên.



Ngày 7/7 vừa qua, CĐM phen bất ngờ trước tin đồn Ngày 7/7 vừa qua, CĐM phen bất ngờ trước tin đồn Châu Bùi và Binz hẹn hò. Thực tế thì thời gian trước đó, cặp đôi hầu như chẳng có liên hệ gì với nhau trên mạng xã hội . Thậm chí, ngay đến khi tin đồn hẹn hò rộ lên thì Binz mới follow Châu Bùi.

Châu Bùi và Binz nhiều lần bị fan soi dùng đồ đôi

Từ đó đến nay, dù 2 người trong cuộc vẫn chưa một lần lên tiếng về tin đồn hẹn hò, nhưng thông qua những màn tung hứng, ám chỉ người kia trên MXH cũng đủ 'rải đường' cho người xem. Thậm chí, Binz còn được phong danh là 'ông hoàng thả thính' khi thường xuyên gieo vần, ngâm thơ và nhắc đến tên bạn gái không bằng cách này thì cách khác!

Cặp đôi thường xuyên thả thính qua lại



Không chịu thua cuộc, mới đây Châu Bùi đã không còn bị động nữa mà chủ động tung chiêu bằng cách bày tỏ tình cảm siêu khéo đến bạn trai. Cụ thể, khi đăng một tấm ảnh với outfit có màu sắc chủ đạo là đen hồng, Châu Bùi còn viết thêm caption cực ngọt:





"Ghét của nào trời trao của đó là có thật. Giống như việc trước đây Châu rất 'kị' với màu hồng... hmm".

Hình ảnh được Châu Bùi đăng tải

Có thể dễ dàng nhận ra, đây chính là những lời thổ lộ của cô nàng tới bạn trai rồi. Có thể ngày xưa, cô nàng không hề hợp với màu hồng, thế nhưng ghét của nào trời trao của đó", ai biết được bây giờ cô nàng lại được 'trao' cho anh chàng bad boy như... ai kia.

Màu hồng vốn là màu yêu thích của Binz

Hầu như fan của Binz ai cũng biết, màu hồng chính là màu yêu thích của nam rapper. Anh không ít lần diện đồ hồng lên sân khấu, có hẳn xế yêu màu hồng, chọn màu này làm tone chủ đạo cho MV của mình.





Cứ rắc thính không ngừng và ám chỉ nhau liên tục thế này, fan chỉ mong mỏi cặp đôi công khai ngay và luôn đi chứ còn chần chờ gì nữa!



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ