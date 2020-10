Hồ sơ vụ án: Cháu gái lạnh lùng đưa dao cho người tình nhí giết bà cướp của trong lần đầu tra mắt

Án mạng lúc rạng sáng





Khoảng 6h20 ngày 30/9/2017, người dân ấp Mỹ Thập (xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh ) bàng hoàng phát hiện bà Trần Thị Sở Vân (59 tuổi) nằm chết trên nền nhà. Thi thể nạn nhân được trùm kín bằng chăn, xung quanh bê bết máu.





Ngay sau đó, sự việc được trình báo đến cơ quan chức năng. Công an huyện Cầu Ngang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Trà Vinh cùng VKSND đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.





Mặt khác, tổ điều tra do đại tá Phan Thanh Quân - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhanh chóng lấy lời khai nhân chứng, xác minh các mối quan hệ, nhân thân của nạn nhân Vân. Kết quả xác minh cho thấy, bà Vân sống chung với 1 người con trai 17 tuổi bị bệnh thiểu năng. Bà Vân có quan hệ khá tốt với người dân địa phương, không mâu thuẫn gì lớn với những người xung quanh, duy nhất chỉ nổi lên một thông tin vài ngày trước khi bà Vân chết là có một người cháu tên Nhi (cháu ngoại riêng của chồng bà vân) cùng bạn trai (tên Kinh, khoảng 15 - 16 tuổi) đến ở Bình Phước đến nhà chơi.





Tại đây, đứa cháu này tổ chức ăn nhậu nhưng bà Vân không cho. Sau đó, cặp đôi này đi chơi ở một nhà người bà con gần đó. Đến rạng sáng ngày 29/9/2017 thì rời khỏi ấp Mỹ Thập đi đâu không ai rõ.

Hiện trường vụ án mạng





Theo bản kết luận khám nghiệm hiện trường , khám nghiệm tử thi thì thấy, trên người nạn nhân có 37 vết thương nghi là bị đâm bởi một con dao Thái Lan. Trong đó có 1 vết thủng tim gây tử vong. Hai dái tai của nạn nhân có dấu hiệu bị xé đứt, khả năng hung thủ đã cướp đi đôi bông tai của nạn nhân.





Cơ quan điều tra xác định, nạn nhân tử vong cách thời điểm khám nghiệm hiện trường khoảng 24 giờ, tức là vào rạng sáng ngày 29/9, đúng thời điểm Nhi và bạn trai rời rời khỏi ấp Mỹ Thập.





Từ kết quả khám nghiệm, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, truy tìm đôi bông tai của nạn nhân và phát hiện vào sáng 29/9 có một tiệm vàng ở thị trấn Cầu Ngang có thu mua một đôi bông tai của đôi nam nữ khoảng 15,16 tuổi. Cơ quan điều tra xác định, đó là đôi bông tai của bà Vân.





Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, địa tá Phạm Thanh Quân tổ chức họp khẩn để đánh giá toàn bộ kết quả khám nghiệm và kết luận, từ đó xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản.





Cơ quan điều tra xác định, cặp tình nhân Nhi và Kinh chính là hung thủ gây án, sau khi giết bà Vân đã cướp đi đôi bông tai. Lập tức, tổ điều tra tiến hành truy tìm hai đối tượng này. Các mũi trinh sát nhanh chóng xác minh hướng tẩu thoát của đôi tình nhân này và đến chiều 29/9 thì phát hiện chúng đến bến xe Mỹ Long để đi Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.





Khoảng 0h ngày 30/9 thì hai đối tượng này xuống xe ở khu vực xã Định Hòa. Ba cán bộ điều tra được cử đến địa bàn huyện Bù Đốp ngay trong ngày hôm đó để điều tra. Trong quá trình di chuyển từ Trà Vinh đến Bình Phước, các điều tra viên nhận được tin, có người nhìn thấy tên thật của Kinh là Nguyễn Quốc Tài.





Khi các điều tra viên đến xã Định Hòa (huyện Bù Đốp) thì đã hơn 22h, mưa tầm tã. Nhưng với tinh thần quyết truy bắt đối tượng gây án, các trinh sát đã vượt qua hàng chục KM đường rừng núi với sự giúp đỡ của Công an tỉnh Bình Phước, các trinh sát nắm được đôi tình nhân này tên Nguyễn Quốc Tài (chưa tròn 16 tuổi, ngụ ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến) và Nguyễn Thị Thu Nhi (13 tuổi) trú cùng huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.





Hai kẻ này sống lang thang, tụ tập chơi ma túy. Trước khi bỏ trốn, Tài có về nhà lấy chứng minh thư nhân dân, trộm điện thoại di động của người thân.





Đến khoảng 2h cùng ngày, các trinh sát tiếp tục rà soát, tìm kiếm đối tượng ở những nơi thường lui tới. Đến 10h ngày 1/10/2017, lực lượng trinh sát nhận được nguồn tin, đôi nam nữ này đang lang thang ở thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước , có đặc điểm giống với Nhi và Tài, các trinh sát nhanh chóng tiếp cận hai đối tượng và xác định đó chính là Nhi và Tài. Ngay sau đó hai kẻ này bị bắt, áp giải về trụ sở Công an.





Tại cơ quan điều tra, Nhi và Tài cãi bay cãi biến việc sát hại bà cướp tài sản. Song với những chứng cứ có được và kinh nghiệm điều tra lâu năm, các điều tra đã buộc cả hai cúi đầu nhận tội.





Tội ác bị phơi bày





Theo cơ quan điều tra gia đình Nhi và Tài cùng ở Trà Vinh nhưng sau đó rời lên huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) sinh sống. Khoảng năm 2015, Nhi và Tài quen nhau rồi nảy sinh tình cảm. Khoảng 10 ngày trước khi xảy ra án mạng, Tài có về quê ngoại ở Trà Vinh chơi.





Sau đó, Tài rủ Nhi về sống chung. Sau khi ăn chơi hết tiền, Tài và Nhi lên kế hoạch giết người cướp tài sản. Cặp đôi nhí này chọn bà Vân ra tay vì biết người phụ nữ sống cùng con trai 17 tuổi bị thiểu năng.





Rạng sáng ngày 29/9, Nhi đến nhà người cậu lấy con dao đưa cho Tài rồi cả hai đến nhà bà Vân. Tại đây, Tài đi vào trong, còn Nhi đứng ngoài cảnh giới.

Tài và Nhi thời điểm bị bắt





Lúc Tài đi vào trong tạo ra tiếng động nên bà Vân mở cửa ra kiểm tra thì bị Tài đâm nhiều nhát chết tại chỗ. Tài giật cướp đôi bông tai của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Con dao gây án Tài vứt xuống cống gần nhà nạn nhân.





Sáng sớm hôm sau, người dân phát hiện bà Vân chết với nhiều vất đâm trên người nên đã trình báo Công an. Cơ quan điều tra vào cuộc và xác định, Tài cùng Nhi cướp đôi bông tai rồi đem đi bán với giá 860.000 đồng. Trong quá trình điều tra , cơ quan Công an đã đồng ý cho gia đình bảo lãnh Nhi về.





Ngày 3/10, Ban Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân. Đồng thời, Công an tỉnh Trà Vinh cũng đã đề nghị Bộ Công an và UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra vụ án.





