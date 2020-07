Sốc: Cháu gái tiết lộ Tổng thống Mỹ thuê người thi hộ để vào được trường kinh doanh danh tiếng

Cụ thể, Mary L. Trump (55 tuổi), cháu gọi Donald Trump bằng chú ruột, sắp xuất bản cuốn sách tựa đề "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" (Quá nhiều và không bao giờ đủ: gia đình tôi đã tạo ra người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới như thế nào).