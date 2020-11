Cái giá phải trả cho gã cháu nội sát hại bà cướp tài sản vì không xin được tiền chuộc điện thoại

Vietnamnet đưa tin, ngày 11/11, TAND TP Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Đỗ Tuấn Anh (SN 2001, ở Sóc Sơn, Hà Nội) về tội Giết người và 3 năm tù vì tội Cướp tài sản. Tổng hình phạt là tử hình. Nạn nhân trong vụ án không ai khác chính là bà Lý Thị Nụ (SN 1937) - bà nội của bị cáo.



Theo cáo trạng, vào khoảng 11h30 ngày 25/11/2019, Tuấn Anh sang nhà bạn chơi cùng một nhóm thanh niên và rủ nhau góp tiền mua ma túy dạng 'cỏ' về hút. Do không có tiền, cả nhóm mang điện thoại Iphone 5 của Tuấn Anh đi cầm cố được 200 nghìn đồng rồi xuống Cầu Giấy (Hà Nội) mua 4 điếu thuốc lá được quấn bằng “cỏ” với giá 100 nghìn đồng về dùng.

Đỗ Tuấn Anh tại tòa

Hai hôm sau, Tuấn Anh rủ nhóm bạn về nhà mình bắt trộm gà đem bán để chuộc điện thoại nhưng không ai đồng ý. Sợ mẹ biết chuyện sẽ chửi mắng, đối tượng sang nhà bà nội ở sát vách để hỏi vay 200 nghìn đồng.



Nghe cháu hỏi, bà Nụ nói không có tiền và yêu cầu người này trả con dao đã mượn trước đó. Bực tức vì không vay được tiền, Tuấn Anh nảy sinh ý định đánh bà nội để cướp tài sản. Đối tượng cầm một thanh sắt dài (tìm dao phay nhưng không thấy) rình mò lúc bà ngủ say liền đánh thẳng vào đầu nạn nhân.



Lúc này, bà Nụ tỉnh giấc quát "Thằng mất dạy kia", Tuấn Anh liền bỏ chạy. Tuy nhiên, sợ bà sẽ kể lại chuyện này với mọi người nên đối tượng quay lại, dùng thanh sắt đập liên tiếp khiến nạn nhân bất tỉnh, lấy chăn trùm lên mũi, miệng rồi ghì chặt để nạn nhân chết vì ngạt thở.

Bị cáo bị tuyên án tử hình

Sau khi gây án, đứa cháu bất hiếu lục lọi tiền không thấy mới lấy chăn đắp lên thi thể rồi bỏ đi chơi. Đến tối, con dâu gọi bà Nụ dậy ăn cơm, kinh hoàng phát hiện bà đã tử vong với nhiều vết xước trên vùng đầu.



Nghĩ rằng bà Nụ bị ngã chết nên cả nhà đã tổ chức đám tang như thường. Tuy nhiên, khi nhận được tin, Công an xã đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện Sóc Sơn điều tra, phát hiện đây là vụ án mạng và bắt giữ đối tượng gây án.



Lý giải về hành vi của mình, Tuấn Anh đổ lỗi cho việc dùng ma túy, người nhà cũng xin tòa được hưởng mức án nhẹ nhất. Tuy nhiên, HĐXX thấy rằng hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng nên cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội nên tuyên án tử hình.

