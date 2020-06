Toàn bộ cửa hàng sửa chữa thiết bị văn phòng bị cháy rụi giữa đêm, 7 người may mắn thoát chết

Toàn bộ tài sản bị thiêu rụi nhưng rất may không có thiệt hại về người. Được biết, vụ cháy xảy ra giữa đêm tại đường Đống Đa (quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Tin tức mới nhất ngày 21/6, Zing News thông tin, vào khoảng 1h30 rạng sáng cùng ngày đã xảy ra vụ cháy tại cửa hàng sửa chữa thiết bị văn phòng ở đường Đống Đa (quận Hải Châu, Đà Nẵng ). Vụ việc xảy ra bất ngờ khiến cả căn nhà bị thiêu rụi, gây thiệt hại nhiều về tài sản.



Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ nơi chứa nhiều máy móc, xe máy và giấy tờ... ở phía trước, sau đó bao trùm cả căn nhà 2 tầng. Chủ căn nhà là ông Nguyễn Văn Tả ngay khi phát hiện vụ cháy đã cùng 6 người trong Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ nơi chứa nhiều máy móc, xe máy và giấy tờ... ở phía trước, sau đó bao trùm cả căn nhà 2 tầng. Chủ căn nhà là ông Nguyễn Văn Tả ngay khi phát hiện vụ cháy đã cùng 6 người trong gia đình thoát thân qua lối thoát hiểm phía sau, không ai bị thương tích gì.

Lực lượng cứu hộ tiến hành chữa cháy.



Ngay khi nhận được tin báo, hàng chục xe chứa cháy các loại của 5 đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Hải Châu và Thanh Khê đã được Công an TP Đà Nẵng điều động tới hiện trường. Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do mái nhà tôn bị uống cong, đổ sập, lửa cháy lan sang các ngôi nhà phía sau khiến tường nứt toác, hư hại vô cùng nghiêm trọng.



Lực lượng PCCC phải chia làm 4 tổ phun nước đồng thời từ 4 phía. Đến khoảng 4h sáng, ngọn lửa được khống chế nhưng lực lượng vẫn tiếp tục phun nước phòng đám cháy bùng phát trở lại.



Theo người dân xung quanh, căn nhà này dù chứa nhiều vật dụng dễ cháy nhưng lại không được sắp xếp ngăn nắp, hệ thống điện thì đơn sơ. Trước đó, nhà này cũng từng bị cháy trong đêm hồi tháng 10/2016.

Toàn bộ cửa hàng bị thiêu rụi.



Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã nhiều lần cảnh báo ông Tả về nguy cơ cháy tại nhà này nhưng chủ nhà đều lờ đi.

Cũng trong đêm 20/6, một vụ cháy xảy ra tại nhà dân ở thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ (Nghệ An). Cụ thể, vào hồi 21h45 ngày 20/6, Trung tâm chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhận được tin báo xảy ra cháy tại căn nhà cấp 4 của ông N.V.H (SN 1964, khối 4, thị trấn Tân Kỳ).

Thời điểm xảy ra vụ việc chủ nhà đi vắng, chỉ có 2 cụ già ở nhà. Thông tin ban đầu xác định, đám cháy bùng phát từ lò ấp trứng của gia đình, sau đó lan sang khu vực nhà ở.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 5 xuất 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường tiến hành công tác chứa cháy.

Your browser does not support HTML5 video.

Chân dung nghi phạm phóng hỏa nhà trọ khiến 3 người tử vong: Là người tàn tật, tâm lý bất ổn

Xem thêm: Người vợ trong vụ cháy nhà trọ ở TP Hồ Chí Minh đã qua đời



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ