Chung cư Goldmark City bất ngờ bốc cháy khiến người dân hốt hoảng tháo chạy

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h30 phút trưa ngày hôm nay 20/11. Một đám cháy đã bất ngờ bốc lên từ tầng 29 của tòa S1, chung cư Goldmark City có địa chỉ trên đường Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội khiến người dân sinh sống tại đây kinh hãi bỏ chạy.

Các nhân chứng tại hiện trường kể lại, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, rất nhiều người dân sống ở tầng 28 đã ngửi thấy mùi khét và nhìn thấy những cột khói đen bốc ra từ cửa sổ. Người này đã thông báo cho bảo vệ của tòa nhà và hô hoán để mọi người cùng biết.

Nhân chứng kể lại: "Thời điểm cháy, tôi không nghe thấy hệ thống báo cháy cảnh báo mà chỉ ngửi thấy khét, khi ra ngoài thì thấy lửa và khói đen bao trùm nên tháo chạy".

Một người khác cho biết, khi vụ cháy diễn ra, nhiều người chỉ kịp ôm con bỏ chạy xuống ảnh sân của chung cư. Hàng trăm cư dân trong đó có cả người già và trẻ nhỏ đã đi theo thang bộ để thoát ra ngoài.

Anh Trần Văn Tuấn, nhân viên tư vấn bất động sản thời điểm đó đang dẫn khách đi xem căn hộ ở tầng 29, cho biết: "Đứng ở hành lang, tôi thấy khói phun nghi ngút qua kẽ cửa chính của căn hộ 3 phòng ngủ đang khóa, tiếng chuông báo cháy kêu vang, mọi người vội chạy vào thang thoát hiểm và thang máy cứu hỏa để xuống sân".

Ngay sau khi nhận được tin báo, tổ bảo vệ của chung cư đã có mặt, phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy sử dụng vòi phun nước tiếp cận đám cháy từ 3 hướng, gồm phun nước từ cửa chính, từ khu vực hành lang đối diện sang đám cháy và từ tầng 40 xuống nhằm nhanh chóng dập lửa, ngăn không cho lan sang các tầng khác.

Nhóm bảo vệ này cho biết, thời điểm căn phòng xảy ra hỏa hoạn không có người ở bên trong, chủ nhà đều đi vắng, họ buộc phải phá cửa để xông vào khống chế đám cháy.

Căn hộ xảy ra cháy rộng hơn 100 m2, nhiều đồ đạc bị thiêu rụi, hệ thống điều hòa ở ngoài hành lang cháy đen. Gần 14h, các cư dân được quay trở về căn hộ.

Nơi xảy ra vụ cháy nằm trong tổ hợp chung cư Goldmark City 136, Hồ Tùng Mậu với 9 tòa nhà cao 40 tầng, được bàn giao hơn một năm qua, mỗi tầng 11 căn hộ.

May mắn là vụ cháy không có thiệt hại về người, hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản. Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra làm rõ.

Video ghi lại đám cháy tại chung cư

Theo Thiên Bình/SKCĐ