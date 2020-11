Cháy lớn thiêu rụi hàng nghìn m2 nhà xưởng của công ty sản xuất gỗ tại Bình Dương

Đếm qua 14/11, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Công ty sản xuất đồ gỗ Động lực quốc tế, có trụ sở nằm trên đường Thuận Giao 24, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Đến 22 giờ đếm 14/11, lực lượng cứu hỏa tỉnh Bình Dương vẫn đang tích cực phun nước dập lửa để khống chế đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn bắt đầu xảy ra vào khoảng 19h 30 cùng ngày. Lửa bao trùm khoảng 2000m2.

Ngay sau khi ngận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã điều động 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ cứu hỏa đến hiện trường.

Cùng với đó, cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động cũng đến hiện trường để điều tiết để phân luồng giao thông để xe cứu hỏa hoạt động.

Tuy nhiên con đường 22/12 dẫn vào Công ty quá nhỏ khiến các xe cứu hỏa đi lại khó khăn.

Ghi nhận tại hiện trường hơn 2.000m2 nhà xưởng của công ty đã chìm trong biển lửa. Khu vực xảy ra cháy là công ty nằm trong khu dân cư Thuận Giao, nơi đây tập trung hàng ngàn công nhân sinh sống.

Hiện lực lượng phòng cháy chữa cháy đang tìm cách dập tắt đám cháy. Tuy nhiên do bên trong nhà xưởng chủ yếu là gỗ, dễ cháy nên việc quá trình dập lửa mất nhiều thời gian. Đến 23h08 đám cháy vẫn đang bùng phát dữ dội và có nguy cơ cháy lan sang một công ty sát bên và nhà dân cạnh đó.

Trong những ngày gần đây, tại Bình Dương liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nặng nề cho nhiều công ty, nhà xưởng. May mắn là các vụ cháy này vẫn chưa ghi nhận những thiệt hại về người.

Cháy xưởng sản xuất gỗ tại Bình Dương





Theo Thiên Bình/SKCĐ