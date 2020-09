Nhà thờ họ bất ngờ cháy rụi vào sáng sớm Rằm tháng 7 khiến nhiều người hoảng sợ

Tin tức mới nhất ngày 2/9, Báo Người Lao Động dẫn lại thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vụ vừa khống chế thành công một đám cháy tại một nhà thờ họ ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30 sáng 2/9 (rằm tháng 7 âm lịch) tại một nhà thờ họ ở xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên. Khi phát hiện vụ việc, người dân đã tri hô nhau dập lửa, đồng thời báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Hiện trường đám cháy.



Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC-CNCH số 1 và số 7 xuất 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy và 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.





Theo Zing , do nhà thờ họ chủ yếu được làm bằng gỗ nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lớn và lan rộng. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì ngọn lửa đã bao trùm cả căn nhà.

Lực lượng chữa cháy đã phun nước làm mát nhà dân xung quanh, ngăn chặn việc đám cháy lây lan sang những nhà khác. Sau đó, đội hình phun nước dập lửa cũng được tiến hành.

Chỉ sau ít phút, đám cháy đã được khống chế, không lây lan sang xung quanh nhưng nhà thờ họ đã bị thiêu rụi.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ cháy có thể do thắp hương, đốt mã ngày rằm khiến ngọn lửa cháy lan. Rất may, vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người. Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.



Cũng trong ngày hôm nay, thành phố Hải Phòng mới đây ghi nhận một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà số 5, ngõ 82, đường Vũ Chí Thắng, thuộc phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân.



Ngọn lửa bùng phát tại khu vực sân thượng, do không khống chế được ngọn lửa kịp thời, đám cháy lan nhanh xuống dưới kèm theo những tiếng nổ lớn. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy là do chủ nhà đốt vàng mã sau khi cúng Rằm tháng Bảy, không may bị cháy lan ra ngoài.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ