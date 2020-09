Bang California (Mỹ) lại rơi vào 'thảm cảnh' cháy rừng khiến một bệnh viện và 600 hộ dân phải sơ tán

Theo giới chức trách địa phương, đám cháy Glass Fire đã lan rộng ra nhiều thị trấn khác như Deer Park, St. Helena khiến bệnh viện Adventist Health St. Helena cách đó 1 dặm phải đóng cửa. Người phát ngôn của bệnh viện trên cho biết toàn bộ 55 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện này đã được sơ tán an toàn bằng xe cứu thương và trực thăng. Đây là lần thứ 2 trong vòng một tháng Bệnh viện này phải đi sơm tán do ảnh hưởng của cháy rừng

Bên cạnh đó lệnh sơ tán cũng sẽ được ban hành đối với một số khu vực dân cư lân cận ở quận Napa. Giới chức địa phương đã yêu cầu sơ tán khoảng 600 hộ gia đình. Ngoài ra có 1.400 hộ gia đình khác được khuyến cáo sẵn sàng di tản đến nơi an toàn ngay khi có thông báo. Ước tính có khoảng 5000 người bị ảnh hưởng bởi các lệnh sơ tán khẩn cấp này.

Khói lửa bốc lên tại đám cháy rừng ở Monrovia, bang California, Mỹ

Cơ quan Lâm nghiệp và Phòng chống cháy rừng California (Cal Fire) cho biết, gió lớn khiến cho ngọn lửa bùng phát dữ dội thiêu rụi khoảng 1.800 mẫu đất sườn đổi cỏ và rừng sồi. Hiện chưa có báo cáo thương vong về người nhưng hãng tin Reuters cho biết một số công trình tại St. Helena đã bị ngọn lửa thiêu cháy.

Hiện công ty điện và khí đốt Thái Bình Dương đã thông báo tạm thời ngừng cung cấp điện cho 16 quận ở phía bắc và trung tâm California để để phòng nguy cơ cháy rừng tăng cao do thời tiết khô hanh và gió lớn. Điều này trước mắt làm ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 65.000 hộ gia đình và doanh nghiệp trong khu vực. Lực lượng cứu hỏa cũng đang nỗ lực để dập tắt đám cháy.

Nguyên nhân vụ cháy rừng hiện đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Cháy rừng tại California | Nhiều nhà cửa và xe cộ bị thiêu rụi thành tro

Theo Phương Hoa/SKCĐ