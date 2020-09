Xe khách 29 chỗ bị đốt cháy đen chỉ vì mâm cỗ cúng rằm tháng 7

Tin tức mới nhất ngày 2/9, tờ gia đình xã hội dẫn lại thông tin từ lãnh đạo Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong ( Nghệ An ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn do cúng rằm tháng 7 khiến xe khách 29 chỗ bị thiêu rụi.



Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 2/9. Vào thời điểm trên, chủ nhà xe B.C (khối Cỏ Nong, Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) có làm lễ cúng rằm tháng 7. Tuy nhiên, chỉ vì không để ý nên chủ nhà đã khiến ngọn lửa bốc lên, bén sang chiếc xe khách 29 chỗ của gia đình.

Chiếc xe khách bị thiêu rụi.



Theo báo Giao Thông, ngay khi phát hiện lửa bén vào trong xe, gia đình đã tìm cách dập lửa, đồng thời hô hoán hàng xóm và mọi người xung quanh đến giúp sức.



Tuy nhiên, do ngọn lửa quá lớn và nhiều bộ phận của xe bắt lửa nhanh nên khi lực lượng PCCC và công an địa phương có mặt và tham gia dập lửa thì ngọn lửa lúc này mới được khống chế.



May mắn thay, đám cháy không lan sang ngôi nhà của gia chủ ở sát bên, tuy nhiên toàn bộ xe khách đã bị thiêu rụi.

Ảnh minh họa.



Cũng trong ngày hôm nay ở Nghệ An, vào khoảng 5h30 sáng đã xảy ra vụ cháy nhà thờ họ ở xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên. Khi phát hiện vụ việc, người dân đã tri hô nhau dập lửa, đồng thời báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng.



Do nhà thờ họ chủ yếu được làm bằng gỗ nên ngọn lửa nhanh chóng bùng lớn và lan rộng. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì ngọn lửa đã bao trùm cả căn nhà.



Chỉ sau ít phút, đám Chỉ sau ít phút, đám cháy đã được khống chế, không lây lan sang xung quanh nhưng nhà thờ họ đã bị thiêu rụi.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ