Gợi ý chế độ ăn uống theo vóc dáng để giảm mỡ thừa đúng vị trí như ý

Theo Bright Side, vóc dáng cơ thể cho thấy tình trạng Sức Khỏe và vị trí tích mỡ thừa. Thực tế nam giới dễ bị béo bụng trong khi chị em phụ nữ hay bị đùi thô và hông to. Vị trí tích mỡ thừa tạo nên vóc dáng khác nhau ở mỗi người. Do đó, tùy thuộc vào vóc dáng của mình, bạn có thể tính toán chế độ ăn uống hợp lý để tránh "chỗ đã béo lại càng béo".

Vóc dáng hình chữ nhật/cây thước (rectangle)



Người có vóc dáng hình chữ nhật thực chất không có sự khác biệt giữa cả 3 vòng ngực, eo và hông. Do đó, những người này thường bị gọi là "thẳng đuột" và rất khó tăng cân.



Dù vậy, các chuyên gia khuyên rằng những người có vóc dáng kiểu này không thể ăn uống vô độ. Họ vẫn nên hạn chế đồ ngọt và thức ăn nhanh để tránh bị béo bụng (có thể kết hợp với lý do ngồi nhiều).



Chế độ ăn nên sử dụng chất béo lành mạnh như quả bơ, cá hồi, hạt hạnh nhân… Bạn có thể kết hợp tập gym để tăng cơ, cải thiện vóc dáng, tạo đường cong.

Vóc dáng hình quả táo (apple)



Đặc điểm của người có vóc dáng này là vòng 2 tròn do mỡ tích tụ ở bụng, có khi cả đùi và hông. Người có vóc dáng này rất dễ tăng cân, càng lười vận động thì bụng và hông càng to.



Những người có dáng hình quả táo nên kiểm soát chế độ ăn và chia khẩu phần thành nhiều bữa trong ngày. Chế độ ăn hàng ngày nên bổ sung nhiều rau xanh và trái cây để tăng cường chất xơ, Những người có dáng hình quả táo nên kiểm soát chế độ ăn và chia khẩu phần thành nhiều bữa trong ngày. Chế độ ăn hàng ngày nên bổ sung nhiều rau xanh và trái cây để tăng cường chất xơ, Vitamin C



Bạn cũng nên tránh các thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn liền hay chiên xào nhiều dầu mỡ, bánh mì vì chúng khiến cơ thể dễ bị phù.



Vóc dáng hình quả lê (pear)



Người có dáng hình quả lê tức là phần dưới đầy đặn hơn và nhỏ dần ở phía trên. Số đo vòng hông lớn hơn nhiều so với ngực cho thấy khả năng tích tụ mỡ thừa ở quanh hông và đùi.



Lưu ý là người có vóc dáng kiểu này dễ bị tích nước bên trong, nên đôi khi không phải bạn thực sự béo do mỡ. Do đó, trong chế độ ăn uống nên hạn chế tối đa muối và tinh bột.



Bạn không nên ăn các thực phẩm nhiều tinh bột no như bánh mỳ trắng, gạo trắng. Thay vào đó, hãy sử dụng ngũ cốc nguyên hạt, bổ sung cá, trứng và các thực phẩm giàu protein.

Vóc dáng đồng hồ cát (hourglass)



Người có vóc dáng đồng hồ cát tức là thân hình quyến rũ lý tưởng mà mọi phụ nữ ao ước. Đặc điểm của vóc dáng này là ngực nở nang, eo thon và hông đầy đặn.



Tuy nhiên, người có vóc dáng này rất dễ tăng cân đều khắp cơ thể nên cần hết sức chú ý chế độ ăn uống và phải tập luyện thường xuyên. Các chuyên gia khuyến cáo bạn nên chọn các thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp. Ăn nhiều trái cây và rau, chú ý bổ sung protein từ thịt nạc và chất béo lành mạnh, hạn chế tinh bột tinh chế. Mỗi ngày bạn nên chia nhỏ bữa ăn thành 5-6 bữa.

