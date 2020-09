Mỗi ngày đều đặn ăm 3 món này kết hợp lắc vòng giúp Thư Sướng vừa giảm cân nhanh, bụng phẳng eo thon

Xuất phát từ các vai diễn phụ Thiên Sơn Đồng Lão trong Thiên Long Bát Bộ, Thư Sướng ngày càng ghi dấu ấn trong lòng công chúng với các vai chính sau này là Cô Ngốc trong Chiếc Điện Thoại Thần Kỳ hay nàng Tinh Vệ trong Chuyện Nàng Tinh Vệ Lấp Biển.

Đã lâu không tái xuất trên màn ảnh nhưng nàng "Tinh Vệ" vẫn khiến đông đảo người hâm mộ bất ngờ bởi nhan sắc trẻ trung, làn da sáng mịn và vóc dáng thon gọn.

Giống như nhiều người đẹp khác, nàng Thư Sướng cũng uống nước chanh đều đặn để thanh lọc cơ thể và giảm cân. Với thành phần giàu Vitamin C còn không chứa calo, nước chanh giúp hạn chế sự hấp thu chất béo, ngăn chặn cảm giác thèm ăn và đặc biệt còn cải thiện làn da.



3. Dùng trái cây thay cho đồ ăn nhẹ



Hoa quả và rau xanh không thể thiếu trong chế độ ăn của các tín đồ giảm cân. Bổ sung hoa quả thay đồ ăn nhẹ để tăng cường chất xơ, giảm cơn thèm ăn. Mặt khác, hoa quả rất giàu vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, tốt cho hệ tiêu hóa và đẹp da từ bên trong.



Tuy nhiên, không phải loại trái cây nào cũng chứa ít calo. Thư Sướng chỉ chọn các loại trái cây mọng nước mà không quá ngọt để không hấp thu quá nhiều đường, gián tiếp phá hỏng công cuộc tăng cân.

Bên cạnh chế độ ăn lành mạnh, nàng Vệ Tinh có hình thức tập luyện vô cùng thú vị đó là lắc vòng. Cô nói lắc vòng để tập trung đốt cháy mỡ thừa ở vòng 2, cho bụng phẳng eo thon.



Thư Sướng hé lộ thường đứng lắc vòng trước khi đi ngủ hoặc có khi là 1 tiếng vào buổi sáng. Tập luyện như vậy giúp cô giảm được khoảng 250 calories mỗi giờ.

