Chế độ may bay trên điện thoại và những tính năng thú vị có thể bạn chưa biết

Chế độ may bay trên điện thoại là gì?

Chế độ máy bay trên điện thoại hay còn được biết đến với cái tên là Airplane Mode. Chế độ này cho phép bạn tắt toàn bộ kết nối của điện thoại đối với các thiết bị bên ngoài bao gồm cả sóng điện thoại, sóng wifi, Blutooth,... Do đó một khi người dùng đã bật chế độ mát bay trên điện thoại thì bạn sẽ tạm thời không thể sử dụng được các dịch vụ khác như: Lướt web. xem phim, nhắn tin, gọi điện, nghe đài FM, chơi game trực tuyến,...

Sở dĩ gọi là chế độ máy bay là vì trong quá trình đi máy bay, tất cả các hãng hàng không đều yêu cầu hành khách phải tắt tất cả các chức năng trên điện thoại để đảm bảo chuyến bay được diễn ra an toàn.

Chế độ máy bay có nhiều tính năng thú vị

Tại sao lại gọi là chế độ máy bay?

Chúng ta vốn biến rằng an minh hàng không là một vấn đề quan trọng. Bởi máy bay mà gặp sự cố thì coi như xong. Đường bộ, đường thủy mà tàu xe hỏng hóc thì vẫn còn có thể cứu nguy được, nhưng với máy bay thì không. Vì vậy mà chế độ máy bay ra đời để giúp hạn chế những vấn đề làm ảnh hưởng tới máy bay xuống mức thấp nhất có thể.

Tất cả các loại sóng điện thoại, sóng radio, sóng wifi, sóng bluetooth đều có thể gây nhiễu điện từ, có khả năng tương tác với sét hoặc giúp các tên lửa mặt đất định vị. Điều này gây ra những nguy hiểm cho chuyến bay.

Cách sử dụng chế độ máy bay trên điện thoại rất đơn giản và có lẽ nhiều người cũng đã biết. Đối với các dòng smartphone hiện nay, bạn có thể vuốt màn hình điện thoại từ trên xuống dưới (đối với Android) hoặc từ dưới lên (đối với iOS). Sau đó chọn vào biểu tượng máy bay là bạn đã thành công bật chế độ máy bay trên điện thoại rồi. Nếu muốn tắt chế độ này bạn chỉ cần thực hiện thao tác tương tự. Còn đối với các dòng điện thoại thông thường thì bạn hãy vào phần cài đặt rồi tìm chọn chế độ máy bay là được.

Chỉ cần vuốt nhẹ màn hình là bạn có thể bật được chế độ máy bay rồi

Chế độ máy bay trên điện thoại có những tính năng gì thú vị?

Giúp sạc pin nhanh hơn

Trong trường hợp bạn cần đi ra ngoài gấp mà pin điện thoại lại đang cạn hoặc trong trường hợp điện thoại hết pin và bạn đang phải sạc nhờ ở đâu đó. Lúc này nếu muốn tăng tốc độ sạc pin điện thoại thì bạn chỉ cần mở ngay chế độ máy bay lên. Những ứng dụng, dịch vụ trên điện thoại sẽ tạm thời được dừng lại giúp điện thoại sạc nhanh hơn 30-40 % so với cách sạc thông thường.

Chế độ máy bay giúp tiết kiệm pin điện thoại

Tương tự nguyên lý bên trên, chế độ máy bay giúp bạn tiết kiệm pin điện thoại được tốt hơn. Ví dụ trong trường hợp bạn đang đi xa mà điện thoại lại gần hết pin và một lát nữa bạn phải sử dụng điện thoại để gọi cho bạn thân đến đón. Mà còn khoảng 2 tiếng nữa mới đến nơi và có khả năng pin điện thoại của bạn sẽ không thể trụ được đến lúc đó. Trường hợp này hãy nhanh tay bật chế độ máy bay lên, pin điện thoại của bạn sẽ được tiết kiệm thêm 30%. Khi nào cần sử dụng bạn chỉ cần tắt chế độ này đi và lượng pin có thể dư ra cho bạn gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa đấy.

Đọc tin nhắn mà không để lại dấu vết

Đây là một tính năng khá thú vị của chế độ máy bay mà có thể nhiều người vẫn chưa biết. Đa phần các ứng dụng nhắn tin hiện nay như Zalo, Messenger, Instagram đều hiển thị chữ "Đã xem" ngay khi bạn vừa mở tin nhắn. Thế nhưng nếu đây là tin nhắn mà bạn không muốn trả lời hoặc cần thời gian để suy nghĩ xem nên rep lại như thế nào thì hãy tận dụng chế độ máy bay trên điện thoại nhé.

Trước khi xem tin nhắn thì bạn hãy bật chế độ máy bay lên, mọi kết nối với thiết bị của bạn sẽ được ngắt nên dù bạn có mở xem tin nhắn thì ứng dụng cũng sẽ không hiện ra chữ "Đã xem". Sau khi đọc tin nhắn xong bạn có thể đóng cửa sổ tin nhắn lại và tắt chế độ máy bay đi. Khi đó nội dung tin nhắn thì bạn cũng xem rồi còn đối phương thì vẫn cứ đinh ninh rằng bạn chưa đọc được.

Khắc phục lỗi mất sóng di động

Thi thoảng điện thoại của bạn tự dưng mất sóng, sóng quá yếu hoặc không truy cập được vào mạng bạn không cần phải khởi động lại máy nữa mà hãy mở ngay chế độ máy bay lên, để khoảng một vài phút rồi tắt đi. Điều này sẽ giúp giải quyết được vấn đề này của bạn.

Giúp thay đổi IP mạng 2G/3G/4G đang sử dụng

Không có nhiều người để ý đến địa chỉ IP trên Internet, địa chỉ này bao gồm 4 nhóm chữ số khác nhau được ngăn cách bằng dấu "chấm", ví dụ: 172.16.254.1. Khi bạn truy cập vào bất cứ trang web nào đó, địa chỉ IP của bạn sẽ được chia sẻ và nhiều người có thể tìm ra bạn nhờ những con số này. Do đó nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ IP của mình thì bạn chỉ cần bật tắt chế độ máy bay. Ngoài ra để thay đổi đươc IP của wifi thì cần reset cục phát wifi nhé.

Chế độ máy bay giúp đổi địa chỉ IP mạng

Không làm gián đoạn trong quá trình ghi âm, quay phim, chơi game

Nếu bạn đang sử dụng điện thoại để ghi âm, quay phim, chụp ảnh hoặc chơi game (offline) và không muốn bị làm phiền thì lúc này chế độ máy bay chính là vị cứu tinh của bạn. Nó sẽ có tác dụng ngăn chặn mọi phiền toái từ những cuộc gọi, tin nhắn hoặc thông báo không mong muốn. Sau khi hoàn thành xong bạn chỉ cần tắt chế độ này đi là được.

Bật chế độ máy bay giúp bạn tập trung vào công việc và học tập tốt hơn

Sẽ thật phiền phức nếu đang tập trung làm việc hoặc học tập mà cứ bị thông báo facebook, zalo làm phiền. Vậy nên khi ngồi làm việc bạn hãy bật chế độ máy bay lên nhé.

An toàn hơn khi đưa điện thoại cho trẻ nghịch

Trẻ em thường vô tình gọi hoặc tải những ứng dụng mất tiền. Do vậy trước khi đưa điện thoại cho trẻ nhỏ nghịch bạn cần bật chế độ máy bay để tắt các tính năng khác của điện thoại đi, giúp bạn yên tâm hơn khi đưa máy cho con mình mượn.

Để chế độ máy bay lúc ngủ sẽ tốt cho sức khỏe

Các chuyên gia cho rằng sóng điện thoại có khả năng làm ảnh hưởng đến Sức Khỏe con người. Vì vậy vào buổi tối trước khi đi ngủ bạn nên bật chế độ máy bay của điện thoại để cơ thể được nghỉ ngơi, tránh bị những loại sóng wifi, sóng điện thoại làm ảnh hưởng. Bên cạnh đó, điều này cũng sẽ giúp bạn ngủ ngon giấc hơn, tránh bị làm phiền bởi những thông báo, tin nhắn, điện thoại không cần thiết.

Tắt chế độ Roaming giúp tiết kiệm tiền khi ở nước ngoài

Khi đi du lịch ở nước ngoài, điện thoại của bạn sẽ tự động chuyển sang chế độ Roaming. Điều này sẽ khiến cho bạn bị trừ một số tiền lớn chỉ để nghe điện thoại và nhắn tin không cần thiết. Vì thế, chế độ máy bay sẽ là cứu cánh cho bạn trong lúc này.

Những tính năng thú vị của chế độ máy bay này có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn đấy. Hãy tham khảo và biết cách sử dụng nó một cách hợp lý nhé.

Your browser does not support HTML5 video.

Công dụng bá đạo của chế độ máy bay trên smartphone

Theo Phương Hoa/SKCĐ