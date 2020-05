Chế tạo thành công đôi mắt sinh học, hi vọng mới cho người khiếm thị

Mới đây, các nhà khoa học tại Mỹ và Hong Kong đã chế tạo thành công đôi mắt sinh học có thể dùng để cấy ghép cho những người khiếm thị. Đôi mắt sinh học này có tên gọi là EC-EYE (ElectroChemical EYE), chứa các cảm biến mô phỏng tế bào cảm quang của mắt người. EC-EYE bao gồm võng mạc nhân tạo 3D cùng các dây nano có thể mô phỏng thông tin thị giác truyền đến não người.

Sự phát triển vượt bậc của y học cùng khoa học công nghệ trong những năm qua đã mang đến những đột phá bất ngờ, giúp các nhà khoa học có thể chế tạo những bộ phận quan trọng của con người nhằm thay thế trong trường hợp chúng bị mất. Dù vậy, việc chế tạo mắt giả vẫn là một vấn đề khó khăn, bởi mắt giao tiếp với não theo một cách đặc biệt.

Được biết, thách thức lớn nhất mà các nhà khoa học gặp phải là tìm cách tích hợp những cảm biến để có thể mô phỏng võng mạc người. Qua nghiên cứu, họ đã thành công tích hợp cảm biến vào mọt tấm màng nhôm và volfram nửa hình cầu để mô phỏng võng mạc người với đường kính chỉ hơn 2cm. Hiện tại, khả năng hiển thị của loại mắt sinh học này còn kém bởi độ phân giải còn thấp, mới chỉ hiện rõ chữ cái, với những hình ảnh phức tạp hơn thì chưa rõ nét.

Giai đoạn đầu của cuộc thử nghiệm là kế hoạch cấy mắt sinh học lên động vật, kế đó là thử nghiệm trên cơ thể người. Nếu suôn sẻ, mắt sinh học có thể khôi phục thị lực cho khoảng 285 triệu người khiếm thị hoặc mất một phần thị lực trên thế giới. Tất nhiên, mọi thứ mới chỉ ở bước khởi đầu, các nhà nghiên cứu cần rất nhiều thứ phải hoàn thiện để có thể phát triển rộng rãi mắt sinh học.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng ấp ủ ý định cấy ghép mắt sinh học cho robot, nhằm phục vụ cho những mục đích cụ thể. Theo đó, cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI, trong tương lai con người có thể chế tạo ra các siêu robot có sức mạnh, khả năng vượt trội.

Chi Nguyễn (t/h)