Nhóm công nhân chặn chém cấp trên vì cho rằng bị chèn ép trong công việc

Tin tức mới nhất ngày 12/11, Zing đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) ngày hôm qua đã tiến hành giữ hình sự đối với các đối tượng gồm: Lý Minh Anh (21 tuổi, thường trú Bạc Liêu), Y Noel Knul (21 tuổi, thường trú Đắk Lắk), Y Khim Niê Brit (20 tuổi, thường trú Đắk Lắk) và Trương Văn Hậu (18 tuổi, thường trú Cà Mau) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích

Ảnh minh họa



Được biết, nạn nhân là anh L. (38 tuổi, thường trú An Giang) còn 4 đối tượng gây án đều là công nhân đang làm việc tại Công ty SV International (trụ sở ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành).



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h ngày 6/11, khi đến công ty Lý Minh Anh đã hậm hực kể về chuyện bản thân bị anh L. (chủ quản bộ phận) chèn ép trong công việc với các đối tượng Y Noel Knul, Y Khim Niê Brit, Trương Văn Hậu và Nguyễn Phát Tài (28 tuổi, thường trú Đồng Nai, công nhân công ty).



Sau đó, Lý Minh Anh đã rủ rê 4 người này chặn đường anh L. đi làm về để tấn công, trả thù. Khoảng 19h30 cùng ngày, Lý Minh Anh đi xe máy chở theo Y Noel Knul và Trương Văn Hậu. Nhóm mang theo một con dao tự chế cho Y Noel Knul cầm còn Tài chở Y Khim Niê Brit mang theo 2 cây tuýp sắt đi đến công ty chặn đánh anh L.

Hung khí gây án

Vừa thấy anh L. ra khỏi công ty, Lý Minh Anh cầm dao tự chế xông đến chém vào đầu nạn nhân, thêm một nhát trúng vào vai. Bên cạnh đó, Tài và Y Khim mỗi người dùng 1 tuýp sắt còn Y Noel và Hậu dùng tay không lao vào đánh hội đồng.



May mắn anh L. chạy được vào cổng công ty và được đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, Công an xã Bình Sơn cùng đội nghiệp vụ của Công an huyện Long Thành đã vào cuộc điều tra và tìm được các nghi phạm.



Tại cơ quan công an, nhóm người đã thừa nhận hành vi của mình, riêng đối tượng Nguyễn Phát Tài đã bỏ trốn khỏi địa phương.



Theo TN/SKCĐ