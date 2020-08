Gã trai cuồng ghen đâm chết vợ hờ và anh họ trong phòng trọ vì tưởng là nhân tình

Theo Vietnamnet , sáng 22/8, công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Cần (SN 1989, ngụ huyện Phú Giáo) để điều tra về hành vi Giết người

Theo điều tra ban đầu, Cần và chị V.T.T (SN 1988)từng có khoảng thời gian sống chung với nhau như vợ chồng, có chung một người con.

Gần đây, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị T bỏ đi thuê phòng trọ ở đường 18, ấp 1B, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo ở riêng.



Đến sáng 21/8, Cần đến phòng trọ để tìm chị T thì thấy anh V.C.M (SN 1992, ngụ TP.HCM, là anh họ của chị T.) đang ở trong phòng.

Phòng trọ nơi xảy ra sự việc

Vì nghĩ anh M. là nhân tình của vợ nên khi chị T. vừa mở cửa thì Cần đã lao vào dùng dao chém gục chị T cùng anh M. Được biết, trong phòng còn có một người em ruột của chị T cũng bị đâm thương tích.

Sau sự việc, các nạn nhân được người dân trong dãy trọ đưa đi cấp cứu. Chị T đã tử vong tại bệnh viện, anh C bị thương nặng.

Hiện công an huyện Phú Giáo phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

