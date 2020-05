Chém liên tiếp vào bạn nhậu vì đang uống thì ngồi... nghịch điện thoại

Tin tức mới nhất ngày 22/5, tờ Thanh Niên dẫn lại thông tin từ Công an quận Cẩm Lệ (thành phố Đà Nẵng) cùng ngày cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam bị can Đinh Trung Hiếu (20 tuổi, ngụ xã Ia J Lơi, H.Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) về tội danh Cố ý gây thương tích.



Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 16/5, Đặng Thái Hải (30 tuổi, ngụ xã Sơn Hòa, H.Tuyên Hóa, Quảng Bình) có tổ chức ăn nhậu với anh em bạn bè đồng hương Quảng Bình. Địa điểm tổ chức ở dãy trọ tổ 29 P.Hòa Thọ Tây (Q.Cẩm Lệ). Trong cuộc nhậu Hải còn mời thêm một số bạn trọ tham gia.



Tuy nhiên, đến khoảng 16h30 cùng ngày, cảm thấy hơi say nên Lương Đức Anh (29 tuổi, ngụ xã Nghĩa Hưng, H.Nghĩa Đàn, Nghệ An) xin phép không uống nữa mà ngồi lấy điện thoại di động ra nghịch.

Thấy không vừa mắt, Đinh Trung Hiếu lúc đầu nhắc nhờ, sau đó ép Đức Anh phải uống tiếp. Lấy lý do đang mải chơi điện thoại, nghỉ một chút cho tỉnh táo nên Đức Anh xin uống chậm 1 ly.



Sau đó, cả 2 xảy ra mâu thuẫn, cãi vã do Hiếu cứ liên tục ép buộc. Không kiềm chế được cơn tức giận, Hiếu đã ném ly rượu và đập điện thoại của Hiếu xuống đất, chạy về phòng trọ của mình ở bên cạnh để lấy dao.



Trước tình hình này, mọi người vội vã can ngăn, giằng lại được con dao trong tay Hiếu và đẩy đối tượng này về phòng. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó khi Hiếu bỗng dưng bỏ chạy ra ngoài đường, lấy dao chặt thịt ở một quầy bán gần đó. Hiếu quay lại xông vào bàn nhậu chém liên tiếp vào đầu, vai và lưng nạn nhân.



Do mọi chuyện xảy ra quá nhanh và bất ngờ nên mọi người không kịp can ngăn. Rất may, Đức Anh đã được mọi người xung quanh kịp thời đưa đi cấp cứu.



Tại TP Đà Nẵng, mới đầu tháng 5 này cũng xảy ra vụ ẩu đả nghiêm trọng trong cuộc nhậu. Được biết, vụ việc xảy ra vào sáng 12/5 tại một nhà riêng ở phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Theo Sức khỏe Cộng đồng đưa tin, sáng 12/5 bốn nam thanh niên gồm Phan Thanh Minh Vũ (SN 1985), Vũ Anh Toàn (SN 1983), Bùi Văn Quyền (SN 1986) và Trịnh Văn Lành (cùng ngụ quận Sơn Trà) tổ chức ăn nhậu tại nhà riêng của Lành.

Cuộc nhậu kéo dài đến tận 14h cùng ngày, khi mọi người đã ngà ngà say thì Toàn đưa tay muốn bắt tay với Vũ nhưng Vũ không bắt lại. Nghĩ Vũ xem thường mình, Toàn và Quyền đã nổi giận, thay phiên tát nhiều cái vào mặt Vũ.

Khi Lành can ngăn, Toàn và Quyền mới không đánh nữa và tiếp tục bữa nhậu. Tuy nhiên, lúc tan cuộc vì chưa nguôi giận nên Toàn và Quyền đứng dậy, tiếp tục tát mỗi người một cái vào mặt Vũ rồi bỏ đi.



Bực tức do liên tục bị bạn nhậu tát vào mặt, Vũ hậm hực đứng dậy đập vỡ vỏ chai bia ra làm đôi rồi đuổi theo Toàn và Quyền để đánh lại. Sau đo, trong lúc cả ba ẩu đả, Vũ lấy chai bia đâm trúng mặt Quyền rồi bỏ chạy.



