Chân dung thanh niên đi SH chửi 'mấy thằng nhà quê', chém 1 người trọng thương vì bị 'nhìn đểu'

Theo CAND, ngày 11/11 Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa ( Hà Nội ) cho biết, đơn vị đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với đối tượng Đỗ Thiện Quang (SN 1999; trú tại Ô Chợ Dừa, Đống Đa) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Kết quả điều tra cho thấy, tối ngày 16/10, Đỗ Thiện Quang khi đang chở bạn gái trên xe Honda SH đi qua phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) thì gặp nhóm 3 thanh niên đứng ở đầu phố.

Đối tượng Đỗ Thiện Quang

Tại đây, cho rằng 3 người này nhìn đểu mình nên Quang đã dừng xe lại và nói 'mấy thằng nhà quê'. Nghe xong, một người liền đáp lại 'vâng em nhà quê' thì Quang lái xe đi.

Khi trở về phòng trọ ở phố Tây Sơn, nam thanh niên 21 tuổi mang theo kiếm quay lại tìm nhóm thanh niên kia rồi lao vào chém khiến một người đứt cơ cẳng tay, mẻ xương... Người này bị thương nặng nên đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng Đố Thiện Quang. Tại trụ sở công an, Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng cũng cho biết đã vứt hung khí gây án ở gầm cầu vượt Ngã Tư Sở.





Hiện tại, Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.



