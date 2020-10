Lặn lội từ TP.HCM về Bình Định chém vợ chồng thông gia trọng thương rồi tẩm xăng tự thiêu

Tin tức mới nhất ngày 30/10, Báo Người Lao Động thông tin, tại thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) vừa xảy ra vụ người đàn ông chém vợ chồng thông gia trọng thương rồi tẩm xăng tự thiêu dẫn tới tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h45 sáng 29/10, sau khi từ TP.HCM về quê ở Bình Định, ông Nguyễn Trong (61 tuổi; quê xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đã tìm đến nhà vợ chồng thông gia để 'nói chuyện'.

Được biết, vợ chồng thông gia của ông Trong là ông Trần Tấn Biên (53 tuổi; ngụ thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn) và bà Bùi Thị Xuân Ân. Không hiểu vấn đề gì, cả 2 bên nhanh chóng xảy ra mâu thuẫn rồi cãi vã.

Sau một lúc 'lời qua tiếng lại', ông Trong bất ngờ dùng rìu chém nhiều nhát vào đầu ông Biên. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này tiếp tục cầm dao đâm và chém nhiều nhát vào người bà Ân.

Sau khi gây án, ông Trong rời khỏi hiện trường. Khi đi được khoảng 20m, người đàn ông mang xăng theo đổ tên người rồi tẩm xăng tự thiêu. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Trong đã tử vong lúc 11h30 cùng ngày tại Bệnh viện

Riêng vợ chồng ông Biên và bà Ân bị thương nặng, hiện vẫn đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.



Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra, làm rõ. Sau khi tử vong, thi thể ông Trong đã được đưa về cho gia đình tổ chức mai táng vào ngày 30/10.Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra, làm rõ.



