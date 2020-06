Your browser does not support HTML5 video.

Chết cười cảnh nữ sinh bất ngờ "hôn" đuôi xe ôtô khi cúi gằm mặt đi đường 16:53 12/06/2020 Mải mê với vấn đề riêng, cô bé không để ý và đâm sầm vào đuôi xe 7 chỗ đang dừng bên đường. Pha va chạm không gây thương tích đáng kể nhưng chắc hẳn khiến nữ sinh và các bạn xung quanh bị một phen bất ngờ.