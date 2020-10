Người nông dân đột tử sau nhiều ngày nhịn ăn, không ngủ cầu nguyện cho ông Trump khỏi COVID-19

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Thanh niên lấy trộm điện thoại giữa thanh thiên bạch nhật được người dân "tẩm quất" nhiệt tình

Thanh niên thấy chủ nhà ngủ say đã lẻn vào trong và lấy trộm chiếc điện thoại mà không ngờ người dân khu này rất cảnh giác và đoàn kết nên anh ta đã bị bắt quả tang và được " tẩm quất " miễn phí rất nhiệt tình.