Chỉ ăn một khung giờ trong ngày và cách giảm 5kg trong 1 tháng của mẫu nội y Victoria's Secret

Sanne Vloet (25 tuổi, đến từ Hà Lan) là một trong những người mẫu nổi bật của hãng nội y Victoria's Secret. Mới đây cô chia sẻ về chế độ ăn khoa học của bản để giữ gìn vóc dáng chữ S và giảm tới 5kg trong 1 tháng.



Là người mẫu, Sanne Vloet tuân thủ chế độ ăn Eat clean để giữ gìn vóc dáng mảnh mai của mình. Từ lâu người mẫu đã duy trì thói quen nấu nướng tại nhà. Cô giải thích ăn ngoài với những loại thực phẩm được tẩm ướp gia vị thơm ngon dễ khiến bạn thả phanh mất kiểm soát. Do đó việc tự chuẩn bị đồ ăn giúp bạn kiểm soát thực đơn và sự thèm ăn.



"Đồ nấu tại nhà thường giàu dinh dưỡng và ít calories hơn ở các quán xá. Tuy nhiên, chúng ta thường thêm quá nhiều chất béo mà không để ý", Susie Burrell - chuyên gia dinh dưỡng Australia tiết lộ.

Sanne Vloet tự nấu ăn tại nhà



Chế độ Eat clean cũng không yêu cầu chế biến thực phẩm quá cầu kỳ. Bạn chủ yếu ăn món luộc, tinh giảm tối đa các loại gia vị dầu mỡ hay các loại nước sốt.

Sanne Vloet tiết lộ, cô áp dụng chế độ 16:8, tức là ăn nhiều trong 8 tiếng đồng hồ còn 16 tiếng còn lại nhịn. Chu kỳ này có thể được lặp lại thường xuyên tùy theo chế độ sinh hoạt của bạn. Tuy nhiên, người mới làm quen chỉ nên áp dụng 1-2 lần/tuần.



Mỗi người có thể lựa chọn khung giờ ăn thoải mái trong ngày để phù hợp với nếp sinh hoạt. Nhiều người thường chọn ăn từ giữa trưa đến trước 20h để nhịn ăn qua đêm và bỏ bữa sáng. Một số người lại chọn ăn từ 9h đến 17h, như vậy bạn đẩy bữa tối lên sớm và nhịn ăn đêm.

Cô ăn uống theo chế độ 16:8

Trong thực đơn của Sanne Vloet, cô chú trọng 3 nhóm thực phẩm chính là thịt gà, cá và đậu. Trong thực đơn bổ sung các loại trái cây như táo, chuối, cam, lê… Bông cải xanh, súp lơ, dưa chuột, cà chua.

Dù được ăn trong khung 8 tiếng, nhưng chuyên gia vẫn khuyên bạn nên chia nhỏ các bữa ăn để giúp lượng đường trong máu ổn định và kiểm soát cơn đói.

Phải nhịn ăn tới 16 tiếng còn lại trong ngày, nàng mẫu của Victoria's Secret có cách khoa học để kiểm soát cơn đói. Cô uống cà phê không đường, nước lọc hoặc trà khi cảm giác đói để kiểm soát cơn thèm ăn.



Sanne Vloet nói đầu giường của cô luôn có sẵn 3 chai nước để uống bất cứ lúc nào. Lời khuyên của cô là khi cảm thấy đói và muốn ăn đồ nhẹ, bạn có thể uống một ly nước để xem mình đói hay chỉ khát. Đừng dễ nhầm lẫn hai cảm giác này mà ăn đồ ăn vặt vô tội vạ.

Tập Pilates mỗi ngày

Your browser does not support HTML5 video.

Cách làm món salad sữa chua yến mạch giảm cân. Nguồn: Feedy VN