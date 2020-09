Ăn một cái bánh trung thu phải chạy bộ 2,5 giờ, ăn một miếng phải chạy 15 phút

Bác sĩ Lâm Vĩnh Niên, Trưởng Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, bánh trung thu được làm chủ yếu từ tinh bột, đặc biệt là các loại bánh dẻo nên cung cấp nhiều năng lượng.



Theo Health Promotion Board, một số loại bánh thập cẩm có thể chứa gần 1.000 calo. Ví dụ, một chiếc bánh trung thu nướng nhân hạt sen chứa 716 calo, bánh trung thu dẻo hạt sen tới 975 calo.



Theo bác sĩ Niên, nhu cầu năng lượng trung bình của một người lớn khoảng 1.800-2.000 kcal. Nếu đã ăn bánh thì cần cân nhắc trừ hao khẩu phần ăn trong ngày để đảm bảo cung cấp đủ năng lượng trong ngày, đồng thời kết hợp tập luyện để tăng mức tiêu hao năng lượng trong cơ thể.



Cụ thể, nếu ăn một chiếc bánh trung thu 500-700 calo thì bạn phải chạy bộ trong 2,5 giờ với vận tốc 6 km/h mới tương đương mức tiêu hao năng lượng. Ngay cả khi bạn chỉ ăn một miếng (tương đương 1/5 chiếc bánh) tức là khoảng 120 kcal, bạn cần phải chạy bộ trong 15 phút hoặc lắc vòng 20 phút mới tiêu hao đủ năng lượng đã nạp vào.

Tuyệt đối không nên ăn bánh trung thu khi đói hoặc ăn vào buổi tối vì dễ khiến bạn ăn nhiều hơn rồi tăng tích tụ mỡ thừa.



Ngoài ra, theo bác sĩ Đào Thị Yến Phi, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, khi ăn bánh trung thu còn cần chú ý tới vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực tế nhiều loại bánh tự làm không thể bảo quản dài ngày, dễ bị hỏng. Chưa kể nguy cơ nhiễm khuẩn từ khâu nhào trộn và nguyên liệu hỗn hợp đa dạng.



Bánh khi mua về cần kiểm tra hình dáng bên ngoài và ngửi xem có mùi lạ không. Sau khi bóc ra nên ăn hết trong ngày, nếu cần bảo quản thì phải bọc kín trong túi chuyên đựng thức ăn, để ở nơi thoáng mát, tránh bị nóng hay ánh nắng nhanh làm mốc bánh.

Những người nào không nên ăn bánh trung thu