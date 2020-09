Chị đại Kpop CL chuẩn bị comeback hoành tráng, không quên réo gọi tên 2NE1 nhớ về thời hoàng kim

Mới đây, chị đại CL cựu nhóm trưởng 2NE1 khiến fan không khỏi bấn loạn khi chính thức tuyên bố sẽ comeback vào tháng 9 này. Vào ngày 2 tháng 9, đã đăng tải một bức ảnh kèm dòng trạng thái trên trang cá nhân:"GZBz! I got something fun for you guyz starting tomorrow!" (Dịch nghĩa: GZBz! Tôi sẽ có vài điều thú vị dành cho các bạn vào ngày mai!).

Chị đại CL chuẩn bị comeback hoành tráng

Ngay sau đó, CL đã liên tục update 3 đoạn video ngắn có chú thích #intro được đánh số từ 1 đến 3 trên tất cả các kênh của mình từ YouTube cho đến Twitter hay Instagram. Vẫn là phong cách cá tính có đôi chút nổi loạn thường thấy, CL tiếp tục khẳng định danh xưng "chị đại" của mình qua từng hình ảnh nhá hàng cho ca khúc mang tên "Post Up" được phát hành vào ngày 14/9 sắp tới.

Loạt intro cực nóng của CL được "nhá hàng" Loạt intro cực nóng của CL được "nhá hàng"

Sau khi rời YG Entertainment, CL phát hành album đầu tay với tư cách nghệ sĩ solo "In The Name Of Love". Với thông điệp “Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu nào. Hãy cùng quay lại thuở ban đầu” trong ca khúc chủ đề REWIND 170205, đây có lẽ là một lời chào "tạm biệt" đẹp đẽ mà cô gửi đến người hâm mộ, để có thể bắt đầu hành trình mới. Tuy nhiên album này vẫn chưa thỏa lòng người hâm mộ, họ muốn cô thực sự bứt phá khỏi quá khứ. Và không đợi lâu hơn nữa, ca khúc Solo "Post Up" sắp tới đây chắc chắc sẽ là câu "xin chào" của cô gửi đến người hâm mộ đã chờ đợi bấy lâu nay.

Ngày giờ ra mắt Post up đã được CL ấn định

Hình ảnh nổi loạn là đặc trưng không thể bỏ của Cl kêt hợp với phần beat nhạc trong các clip được đăng tải đã khiến tất cả người nghe phải đứng ngồi không yên. Dù vẫn chưa biết được sự quay trở lại này của CL sẽ là một album hay single nhưng chắc hẳn đây sẽ là một sản phẩm âm nhạc chất lượng và bùng nổ.

Đáng chú ý các clip ngắn lần lượt có tên: "2NE1 MY PAST, MY FOREVER, MY BLESSING" (Tạm dịch: 2NE1, quá khứ của tôi, Sự vĩnh hằng của tôi, Sự nuối tiếc của tôi). Có thể thấy CL vẫn còn rất "nặng lòng" với quá khứ hoàng kim của 2NE1 và muốn nhấn mạnh rằng dù cô có phát triển theo hướng mới nào thì 2NE1 vẫn mãi luôn trong tim nữ ca sĩ. Dù biết là khá xa vời nhưng có lẽ không riêng gì với CL, 2NE1 với người hâm mộ mà nói, đó là tất cả tuổi trẻ của họ, và điều mà fan đang mong mỏi hơn hết, liệu sẽ có một "kì tích" về sự tái hợp của 2NE1 sắp tới không? Hãy cùng chờ đón sản phẩm sắp tới của CL nhé!

Theo Thanh Thùy/SKCĐ