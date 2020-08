Căng đét: Chị gái Nguyễn Trọng Hưng livestream cảnh giải bùa, khẳng định em trai bị Âu Hà My hãm hại

Thời gian gần đây, vụ việc Âu Hà My bắt quả tang chồng ngoại tình, tố chồng sống bội bạc trở thành tiêu điểm của mạng xã hội . Sau một thời gian giữ im lặng, Nguyễn Trọng Hưng mới đây đã lên tiếng khẳng định, Âu Hà My giả vờ sảy thai và cắt ghép clip.

Âu Hà My cũng nhanh chóng nhấn mạnh, cô có đầy đủ bằng chứng và clip, sẵn sàng nhờ Pháp luật can thiệp. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ nhanh chóng đi tới hồi kết thì mới đây, chị gái Nguyễn Trọng Hưng lại khiến nhiều người chú ý khi livestream cảnh giải bùa cho em trai, khẳng định em mình bị vợ cũ bỏ bùa, hãm hại.

Ảnh cắt từ livetream.

Từ đoạn livestream dài hơn 1 tiếng có thể thấy, Nguyễn Trọng Hưng đã cùng gia đình mời thầy về cúng lễ. Trong đoạn video, chồng cũ Âu Hà My thậm chí còn nói với thầy rằng: "Có những lúc còn có ý nghĩ tự tử".

Đặc biệt, bài đăng của người được cho là chị gái Nguyễn Trọng Hưng nêu rõ: "Bùa này mà cô Giảng Viên Đại Học nói là bùa bình an, bùa cầu con đấy ạ. Bùa của Cô giáo đấy, vào đây mà nhận về nhé...".



Người này còn tiết lộ: "Lá bùa này được mẹ cô giáo đặt trước rồi sai cô giáo và em trai mình đi lấy, về nhà mình cúng lễ, mua cả hình nhân thế mạng... Sai này tôi truy suất camera thì thấy cô giáo đi đốt vàng mã, mẹ tôi có hỏi thì cô giáo nói là bùa bình an.



Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng, hầu hết ý kiến đều khẳng định Nguyễn Trọng Hưng cùng gia đình đang cố tình làm nghiêm trọng hóa vấn đề, 'cố đấm ăn xôi' để lấy lòng thương cảm từ mọi người sau vụ bị vợ tố ngoại tình.

Bài đăng được cho là của chị gái Nguyễn Trọng Hưng.

Cư dân mạng bình luận: "Bày đặt mời thầy về giải bùa ngải xong livestream để thiên hạ cười vào mặt à", "cô giáo dùng bùa ngải kiểu gì mà chồng vẫn đi ngoại tình được vậy", "làm trò cười cho thiên hạ", "như một bộ phim dài tập"...



Đáng nói, trên mạng còn truyền nhau hình ảnh nữ giảng viên Âu Hà My cũng vào xem trực tiếp cảnh livetream của gia đình chồng cũ. Điều này càng khiến nhiều người háo hức xem diễn biến mọi chuyện tiếp theo sẽ ra sao.



Trước đây, một tài khoản được cho là của Hà Nhi - chị gái Trước đây, một tài khoản được cho là của Hà Nhi - chị gái Nguyễn Trọng Hưng cũng đăng tải đoạn trạng thái dài về chuyện hôn nhân của em trai, 'bóc trần' việc Âu Hà My làm dâu mà như không, ít khi về nhà chồng nhưng lại thường xuyên nói xấu gia đình chồng, gọi bố mẹ chồng là 'thằng', là 'con', thậm chí còn bắt chồng từ mặt bên nội.



Cô cũng khẳng định, việc Âu Hà My cho chồng 1 tỷ là sai sự thật, cho biết nữ giảng viên trẻ đã sảy thai nhiều lần, dùng bùa ngải với chồng khiến Trọng Hưng bị u mê lú lẫn, công việc không đâu vào đâu, cài đặt máy nghe trộm ở gia đình chồng....



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ