Chị gái tiểu tam trong clip đánh ghen ở Lý Nam Đế: Em mình hoàn toàn ngây thơ, không biết gì

Sau 2 ngày im lặng kể từ khi clip đánh ghen ở Lý Nam Đế, Hà Nội được tung lên, cuối cùng 2 chị gái của người được cho là 'tiểu tam' đã lên tiếng phản pháo cực gắt.



Trong đó, N.S.H (quê Hòa Bình) - chị gái N.T.M.Ng, cô nàng bị đánh ghen đã bênh vực em gái ruột mình, đau xót và bức xúc khi thấy em mình không những bị đánh tơi tả trên phố mà còn bị CĐM chửi bới thậm tệ, dùng những lời lẽ không tốt nói về mình.

Ảnh cắt từ clip

Giống như em gái, cô chị N.S.H cũng khẳng định họ không biết người đàn ông trên đã có gia đình nên mới quen biết và yêu đương. Người chị cho biết, em gái mình là người ngây thơ trong sáng, không biết gì, không hề làm gái hay 'baby' như cư dân mạng đã đồn thổi.

Cô chị cũng gay gắt cho rằng, những kẻ đã gọi em mình là 'gái' đều "thấp kém, không có tầm nhìn, thiếu hiểu biết!". Cụ thể, chị gái nàng 'tuesday' viết: "Ng (tên cô nàng bị coi là tiểu tam) nó không biết anh kia có vợ. Mọi người cũng thấy anh ấy bảo vệ Ng đến như nào. Còn gái hay tình yêu của mỗi người thì tùy vào tầm nhìn của mỗi người.

Các cô chị lên tiếng bảo vệ em mình

Người mà thấp kém nghĩ là gái thì mãi mãi chúng nó chỉ ở đẳng cấp đấy. Sau biến cố Ng không khóa Facebook thì mọi người hiểu! Có mang tiếng gái thì cuộc sống vẫn không bao giờ quan tâm tới những thành phần không hiểu biết".

Bên cạnh đó, một chị gái nữa của ' tiểu tam ' là H.N cũng bức xúc lên tiếng thay em út xinh đẹp. Người này còn chửi đổng những kẻ gần nhà hay hóng hớt, đưa chuyện lung tung: "Lúc làm sao mới lộ được ra được mấy con chim lợn gần nhà nó hay sủa, sủa còn sủa ngu!".

Hình ảnh được cho là chị em 'tiểu tam'

Tuy nhiên, những lời phản pháo của 2 cô chị như 'đổ dầu vào lửa' khiến CĐM càng thêm 'nóng mắt'. Cứ lấy lý do không biết người ta đã có vợ để bao biện là điều khó ai có thể chấp nhận. Thậm chí, nhiều thánh soi còn phát hiện ra điều kỳ lạ. Đó là gia đình 'tiểu tam' có 4 chị em thì 3 người đã lên Hà Nội làm việc, ai cũng trẻ trung xinh đẹp, có cuộc sống sang chảnh và thường xuyên khoe điều này lên facebook.

Theo TN/SKCĐ