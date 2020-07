Chỉ lên mạng buộc tóc, nữ streamer xinh đẹp "cá kiếm" 8 tỷ trong chớp mắt

Mới đây, thông tin về một nữ streamer xinh đẹp "cá kiếm" 8 tỷ trong chớp mắt đã khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao. Được biết, nhân vật chính trong câu chuyện kể trên là Mimin - một trong những nữ streamer xinh đẹp, nổi tiếng bậc nhất tại Hàn Quốc

Mimin (tên thật Minjung) hiện đang là người đẹp mới nổi trên MXH Hàn Quốc với vai trò BJ (Broadcast Jockey). BJ là những người thường livestream ca hát, trò chuyện hay ăn uống, một công việc đang được giới trẻ xứ xở kim chi ưa thích. Theo cư dân mạng, Mimin sở hữu hình tượng khác hẳn nhiều nữ streamer khác với các chiêu trò như khoe da thịt, hở bạo để kiếm view. Mimin ghi điểm trong lòng người hâm mộ bởi cô sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, ngọt ngào, trong trẻo tựa "tình đầu quốc dân". Cô sở dĩ đã sở hữu rất nhiều fan, thế nhưng khoảng khắc xuất thần khiến Mimin "cá kiếm" bộn tiền như vậy quả thực có 1-0-2 trong lịch sử.

Mimin đã tham gia với vai trò khách mời trong video của Youtuber Cheol Gu Hyung - người vốn cũng rất nổi tiếng và có thói quen mời các khách nữ tới tương tác. Có lẽ Cheol cũng không thể ngờ rằng sự xuất hiện của Mimin đã khiến show của anh một bước leo thẳng lên top trending, giữ vững vị trí top 1 trong 1 tuần liên tiếp về lượng người xem trực tuyến.

Thế nhưng, khoảng khắc "ăn tiền" nhất lại chính là những giây đầu tiên của buổi phát sóng. Khi đó Mimin chỉ vừa bật camera lên sóng, vừa ngồi buộc và chỉnh tóc để chuẩn bị cho buổi stream. Chỉ vài giây sau, cô nàng không khỏi bàng hoàng khi nhận cơn mưa donate siêu khủng từ fan hâm mộ. Đáng chú ý, người xem liên tục donate cho Mimin suốt buổi livestream , tổng cộng cô nàng nhận được số tiền lên tới 440 triệu won (khoảng 8 tỷ đồng). Được biết trong những buổi livestream một mình tại kênh cá nhân ở nền tảng AfreecaTv, Mimin có thể nhận tới 40.000 " Ngôi Sao " từ khán giả.

Quả không thể phủ nhận Mimin sở hữu nhan sắc "trời cho", với làn da trắng sứ mong manh, đôi mắt to tròn và chiếc mũi cao thẳng tắp. Chưa kể Mimin còn có chất giọng trong trẻo, ngọt ngào, nói chuyện hấp dẫn. Vẻ dễ thương của cô nàng quả thật có thể đốn tim dân tình ngay từ cái nhìn đầu tiên, chẳng trách mà Mimin ngày càng nổi tiếng và "cá kiếm" khủng đến thế.

