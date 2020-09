Chi Pu bị bóc mẽ đạo nhái váy của thiên thần Victoria Secret Elsa Hosk ngay trước thềm MV mới

Nối tiếp thành công của Greatest Show #1 và #2, Chi Pu cùng ekip của mình tiếp tục tung phần #3 với sự góp mặt của hội bạn thân nức tiếng như Hoàng Ku, Sun HT, Kenshj Phạm... Greatest Show #3 lần này cũng được thực hiện ở Vinpearl Nha Trang, bao gồm các ca khúc quen thuộc được remix để "bốc" hơn nhiều, lan tỏa nguồn năng lượng mạnh mẽ của mùa hè rực rỡ. Các trang phục mà Chi Pu chọn diện cũng vì thế mà cực kỳ gợi cảm, mang âm hưởng thời trang resort và thời thượng.

Greatest Show #3 với sự góp mặt của hội bạn thân Chi Pu.

Không chỉ ra Greatest Show #3 Chi Pu còn ra mắt MV "Mơ Anh" với mô típ mới lại trên nền phông xanh ngay sau đó. MV chưa kịp tạo được ấn tượng thì cô này đã dính ngay "phốt" đạo nhái váy của thiên thần Elsa Hosk và người bạn thân stylist Kenshj Phạm là người đứng sau ý tưởng này.

Váy của Chi Pu trong Greatest Show #3.

phô bày trọn vẹn đường cong cơ thể thông qua thiết kế ánh kim được kết hợp từ bra-top và chân váy xẻ tà cao vút. "Cảnh sát thời trang" trên mạng xã hội ngay lập tức soi ra "bản gốc" - thiết kế từ nhà mốt Celia Kritharioti - đã được siêu mẫu Elsa Hosk diện trên thảm đỏ British Fashion Awards vào tháng 12 năm ngoái. Chiếc váy của Chi Pu trong Greatest Show #3

Váy của Elsa Hosk.

Chi Pu và người bạn thân đành thừa nhận họ thực sự đã "học hỏi" thiết kế từ nhà mốt nước ngoài rồi gửi cho NTK Đỗ Long để thiết kế lại. Hội bạn của Chi Pu thời gian gần đây liên tục làm "mếch lòng" cộng đồng mạng từ vụ việc nghỉ chơi với Quỳnh Anh Shyn tới đạo nhái váy.

Trang instagram đã bóc mẽ Chi Pu.

Tuy dính scandal là vậy nhưng MV mới của Chi Pu vẫn không thể vươn top trending chỉ với vỏn vẹn hơn 1 triệu lượt xem sau gần 1 ngày ra mắt. Mục đích của nữ ca sĩ khi sử dụng phông xanh để khán giả thỏa thích ghép hình phông nền và tạo ra một thứ thách mạng xã hội cùng hashtag #MoAnh#ChiPu để giành giải thưởng hấp dẫn cùng cơ hội xuất hiện trong MV "Mơ Anh" phiên bản cộng-đồng-sáng-tạo. Tuy nhiên mạng xã hội vẫn "im lìm" và chưa có dấu hiệu dậy sóng bởi thử thách tới từ team Chi Pu.

MV mới nhất của Chi Pu.

Giọng hát của nữ ca sĩ vẫn chưa được lòng khán giả và điều duy nhất khiến khán giả bị thu hút bởi "Mơ anh" là ngoại hình xinh đẹp của Chi Pu.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ