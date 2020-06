Chi Pu chính thức lên tiếng sau lùm xùm với Quỳnh Anh Shyn, khẳng định `không làm gì hổ thẹn với lòn

Vốn là bộ đôi "chị chị em em" thân thiết, tuy nhiên thời gian gần đây giữa Chi Pu và Quỳnh anh Shyn bất ngờ vướng nghi vấn rạn nứt tình cảm chỉ vì một người đàn ông. Theo đó, Quỳnh Anh Shyn hiện đã "unfollow" Chi Pu và cũng lên tiếng khẳng định chắc nịch rằng: "không đem những chuyện như vậy ra để PR".

Có thể thấy, nữ ca sĩ muốn gửi lời xin lỗi người hâm mộ sau những lùm xùm vừa qua. Bên cạnh đó, cô cũng khẳng định bản thân không làm gì hổ thẹn khiến FC phải thất vọng. Đặc biệt, nữ ca sĩ cũng mong khán giả hãy tỉnh táo, sáng suốt chọn lọc thông tin để đọc và tin tưởng.

Chắc chắn 1 điều rằng Chi không làm gì để hổ thẹn với lòng và khiến các bạn thất vọng cả. Sau từng giai đoạn đồng hành và chiến đấu cùng nhau, Chi mong những điều chân thành nhất với chúng mình sẽ ở lại và xoa dịu vết thương này. Một lần nữa xin lỗi gia đình Sunny thật nhiều. Xin lỗi các bạn. Chi Pu".

Như Tuổi trẻ Xã hội đã đưa tin, Ngày 21/6, dư luận thi nhau bàn tán về nghi vấn Chi Pu bị Quỳnh Anh Shyn đơn phương "nghỉ chơi".Mọi chuyện bắt đầu từ dòng trạng thái Quỳnh Anh Shyn bất ngờ đăng tải trên mạng xã hội vào tối muộn ngày 20/6 với nội dung."Be a good person in real life, not in social media" (tạm dịch: Hãy là một người tốt ở ngoài đời thực, chứ đừng chỉ mỗi trên mạng xã hội".