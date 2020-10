Chi Pu khoe loạt ảnh nội y xuyên thấu khiến dân tình bỏng mắt, dân tình bất ngờ réo gọi Ngọc Trinh

Sở hữu body ngày càng xuất sắc theo năm tháng, mỗi lần Chi Pu tung ảnh bikini hay váy ôm sát phô diễn hình thể là người xem lại được khen 'rửa mắt', khen nức nở. Nhiều người khẳng định, giọng ca Anh ơi ở lại là một trong những mỹ nhân sở hữu body nóng bỏng nhất nhì showbiz Việt.

Dù chiều cao không phải là ưu thế, Chi Pu vẫn khiến người xem phải xuýt xoa trong mỗi khung hình nóng bỏng, vòng nào ra vòng đấy cực kỳ hút mắt. Mỗi khi loạt ảnh đăng tải, nhiều bình luận thể hiện sự thích thú, dành lời khen ngợi cho body ngày càng thăng hạng, nuột nà của cô nàng 27 tuổi.

Mới đây, Chi Pu tiếp tục trở thành tâm điểm, khiến dân tình bỏng mắt khi tung ra loạt ảnh nội y xuyên thấu, phô diễn trọn đường cong cùng thân hình đồng hồ cát trứ danh của nữ ca sĩ. Chiếc áo khoác họa tiết da báo càng tăng thêm vẻ hoang dã, lạnh lùng. Chính việc tập luyện thường xuyên đã giúp Chi Pu sở hữu vóc dáng vạn người mê, là ước ao của biết bao chị em.

Được biết, bình thường vòng hai của Chi Pu dao động từ 56 - 58cm; thậm chí có thời điểm số đo vòng eo của cô nàng chạm mốc 54cm. Do đó, dù diện đồ gì lên người, Chi Pu vẫn làm mọi người không thể rời mắt nhờ vóc dáng hoàn hảo.

Vốn theo đuổi phong cách sexy nhưng lần này, concept của Chi Pu vẫn khiến không ít cư dân mạng 'đứng ngồi không yên' vì quá táo bạo, nóng bỏng. Loạt ảnh mới của Chi Pu khiến dân mạng 'dậy sóng', nhanh chóng thu về 100.000 lượt yêu thích chỉ sau 6 giờ đăng tải.

Được biết, đây là con số tương tác 'khủng' đối với nghệ sĩ Việt. Điều bất ngờ, ngắm loạt ảnh này của Chi Pu đã khiến không ít người nhắc đến Ngọc Trinh. Ai cũng biết, Chi Pu và Ngọc Trinh là cặp chị em thân thiết mới của showbiz Việt. Mới đây nhất, Ngọc Trinh đã chuyển khoản cho Chi Pu 100 triệu đồng để cô em tậu về ngay chiếc ván ván lướt sóng hiệu Chanel!

Có vẻ như, Chi Pu ngày càng không thua kém người chị em về màn đọ dáng, chăm chỉ khoe đường cong, thần thái của cô nàng cũng ngày càng trưởng thành, cuốn hút, Ngọc Trinh không cẩn thận có khi bị 'soán ngôi' mất thôi!



Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Uốn éo khoe đường cong nhưng Ngọc Trinh lại khiến người xem rối mắt vì lý do không ngờ



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ