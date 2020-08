Chi Pu `hớ hênh` khi vừa nhảy sung vừa diện crop top xẻ táo bạo

Không gì giúp chị em khoe dáng nuột, eo thon hoàn hảo hơn một chiếc áo croptop sành điệu. Luôn là item yêu thích của nhiều sao Việt, áo croptop ngày càng có nhiều kiểu dáng đa dạng, độc đáo. Từ ôm sát, cắt xẻ cá tính đến bèo nơ hững hờ, tất cả đều để khoe trọn vòng 2 săn chắc, và nhiều khi còn "hack" thêm thềm ngực nảy nở, hút mắt người nhìn.

Tuy nhiên áo crop top xẻ táo bạo, ngắn quá đà có thể dẫn tới phản cảm, khiến fan không khỏi ái ngại thay cho sao. Chi Pu là nạn nhân mới nhất của sự cố "hở bạo" do áo crop top trong khi thực hiện một bài nhảy cực sung.

Chi Pu sáng tạo thử thách nhảy mừng 5 triệu followers.

Để mừng trang Instagram cá nhân chạm mốc 5 triệu followers, Chi Pu đã dành tặng fan hâm mộ phiên bản Remix của "Cung đàn vỡ đôi" cùng một đoạn vũ đạo độc đáo và hô hào fan cùng tham gia thử thách nhảy này để rinh quà khủng. Nữ ca sĩ chọn áo crop top ôm dáng, siêu ngắn, xẻ ngực vô cùng hấp dẫn và quần cạp cao từ nhà mốt Fendi đình đám.

Diện áo crop top khoe dáng không có gì đáng chê trách, nhưng mặc để nhảy nhót nhiệt tình như Chi Pu cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Sự cố lộ chân ngực còn khiến nhiều khán giả soi ra được vết sẹo nghi ngờ đây là do thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực của người đẹp để lại. Trước đó, những bức ảnh hiện tại và quá khứ của nữ ca sĩ liên tục bị đem ra so sánh và đặt nghi vấn về việc cô có PTTM hay không.

Khoảnh khắc lộ chân ngực táo bạo của Chi Pu.

Phản ứng của khán giả trước video nhạy cảm này ủng hộ thì ít mà ái ngại thì nhiều. Nhiều người còn nhận xét rằng thời gian gần đây Chi Pu ăn mặc "mát mẻ" không kém nữ hoàng hở bạo Ngọc Trinh. Fan ruột không chê trách nhưng đều nhẹ nhàng nhắc nhở "áo lên cao quá chị ơi".

Fan thi nhau comment nhắc nhở Chi Pu.

Không chỉ Chi Pu mà loạt sao Việt như Tóc Tiên, Bảo Anh, Ngọc Trinh,... cũng đã từng nhiều lần diện crop top ngắn khoe đường chân ngực gợi cảm nhưng chỉ lấp ló chứ không "lồ lộ" như nữ ca sĩ "Cung đàn vỡ đôi". Hoàng Thùy Linh và Thanh Hằng còn đam mê mốt này tới mức sẵn sàng diện áo đôi.

Loạt sao cũng theo mốt diện crop top ngắn cũn cỡn.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ