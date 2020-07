Chi Pu mặc bikini tông xuyệt tông với Hoàng Ku cùng thả dáng tại resort 6 sao

Sau hàng loạt những sự kiện bị nghỉ chơi, bị bạn thân cũ Quỳnh Anh Shyn tố yêu lại người yêu cũ, hát lệch tông tại quán bar, Chi Pu đã lên đường cùng hội bạn thân mới tới resort Vinpearl 6 sao tại Nha Trang tận hưởng kì nghỉ hè.

Chi Pu cùng hội bạn tận hưởng chuyến du lịch hè tại resort 6 sao.

Chuyến đi có sự tham gia của những gương mặt quen thuộc như Sun HT, Hoàng Ku, Kenshj Phạm, B Trần, Jaykii. Cả nhóm thường xuyên chia sẻ những hình ảnh chơi đùa vui vẻ và tận hưởng cùng những dịch vụ xa hoa của resort. Có thể thấy những scandal trước đó không mấy ảnh hưởng tới tâm trạng của Chi Pu.

Chi Pu đang có khoảng thời gian rất vui vẻ bên những người bạn.

Trong hình ảnh mới nhất, Chi Pu đã có một pha thả dáng "rất tình" bên cạnh stylist Hoàng Ku trên bờ biển. Cả hai cùng diện đồ bơi đỏ tông xuyệt tông với nhau. Bộ bikini mà Chi Pu đang mặc tới từ thương hiệu Tommy Hilfiger có hai màu chủ đạo trắng đỏ và phần viền màu xanh đậm in tên thương hiệu đúng chất Tommy.

Bức ảnh cực tỉnh của Chi Pu và Hoàng Ku.

Bức ảnh nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Trái với những pô ảnh bikini sexy ngày thường, fan có lời khen Chi Pu ngày càng kín đáo và dáng rất thể thao trong bức ảnh với Hoàng Ku. Chi Pu là minh chứng sống cho việc sao không cần hở bạo hay khoe cơ thể quá lố để nhận được sự chú ý từ giới truyền thông và người hâm mộ.

Bức ảnh mới nhất có phần kín đáo hơn so với những hình ảnh bikini trước đó.

Với tư cách là một ca sĩ, Chi Pu vướng phải rất nhiều chỉ trích và lùm xùm về giọng hát nhưng xét về thời trang, Chi Pu là một trong những sao Việt có gu thời trang rất hút mắt. Cô nàng luôn biết lựa chọn những khoảng khắc kín hở hợp lý và chưa từng dính scandal liên quan tới phong cách ăn mặc.

Sự thay đổi trong phong cách của Chi Pu.

Biến hóa từ hình ản hot girl tuổi teen trẻ trung ngoan hiền, Chi Pu giờ đây xuất hiện với gu thời trang đặc sắc hơn, đầy tính thẩm mỹ nhưng vẫn tỏa ra nét gợi cảm rất riêng.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ