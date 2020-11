'Chị chị em em' Chi Pu và Ngọc Trinh gây sốt trong chiếc đầm hở bạo, cắt xẻ ngay khu vực nhạy cảm

Chi Pu là cái tên chưa bao giờ khiến khán giả hết bất ngờ. Sau khi rũ bỏ hình tượng hotgirl dễ thương, nhí nhảnh, giọng ca Anh Ơi Ở Lại dần dần chuyển hướng sang phong cách trưởng thành, gợi cảm, ưu tiên những item bó sát, cắt xẻ táo bạo hoặc xuyên thấu để khoe trọn body 'vòng nào ra vòng nấy' của mình.

Đặc biệt, khi trở thành chị em thân thiết với Ngọc Trinh , cặp đôi này không ít lần khiến người xem 'xịt máu mũi' khi cùng nhau 'tranh tài' khoe nhan sắc và vóc dáng. Cặp chị em 'một 9 một 10' này mỗi lần chụp ảnh cùng nhau là đã đủ khiến người xem lóa mắt.

Mới đây, Chi Pu và Ngọc Trinh lại tiếp tục đọ sắc cùng nhau trong những thiết kế thuộc bộ sưu tập mới của NTK Đỗ Long. Và tất nhiên, bộ ảnh này đã nhanh chóng gây sốt bởi độ sexy, táo bạo không ngờ.

Trong shoot hình này, Chi Pu và Ngọc Trinh mặc hàng loạt thiết kế với chất vải mỏng manh và đường cắt out táo bạo. Nếu như Ngọc Trinh diện váy khoét cao vòng 1 thì Chi Pu lại chơi lớn khi cắt xẻ ngay khu vực nhạy cảm.

Kiểu đầm cắt xẻ nửa kín nửa hở của Chi Pu khiến nhiều người nín thở theo từng kiểu tạo dáng của cô nàng bị lo sợ sẽ 'lộ hàng' bất cứ lúc nào.

Cách đây mấy ngày, Chi Pu cũng có màn đụng hàng thú vị khi diện cùng một mẫu bikini với Tóc Tiên và Salim. Dù có cách tạo dáng và phối đồ khác nhau nhưng cả 3 cô nàng khiến người xem 'xịt máu mũi', và đương nhiên cuộc so tài này cũng bất phân thắng bại.

Khi đó, Chi Pu chọn set bikini màu vàng nổi bần bật, thu hút mọi ánh nhìn; khoác thêm chiếc áo biker jacket tông xuyệt tông, tạo nên một set đồ vừa cá tính lại sexy. Mặc dù lên đồ kín đáo hơn thường lệ, với cách mix đồ cực cool và cao tay, Chi Pu vẫn khiến người xem đánh giá cao về khoản phong cách, khoe trọn vòng eo thon gọn cùng vòng hông nảy nửa.



Theo TN/SKCĐ