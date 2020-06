Chi Pu tiết lộ bí quyết chăm sóc da và trồng cây chuối mỗi ngày để có vóc dáng săn chắc

Xuất thân là một hot girl nhưng càng ngày Chi Pu càng cho thấy sự đầu tư nghiêm túc trong hoạt động nghệ thuật. Vốn sở hữu gương mặt xinh đẹp, nước da sáng mịn, Chi Pu càng ngày càng biết phát huy lợi thế về nhan sắc để hoạt động trên thị trường.

Hot girl sinh năm 1993 sở hữu vóc dáng săn chắc không thua kém bất kỳ người đẹp nào trong showbiz. Để có được điều này, cô nàng cũng bỏ không ít công sức chăm sóc Sức Khỏe và tập luyện.

Chi Pu chăm sóc da khá cầu kỳ



Để sở hữu làn da sáng mịn, khỏe mạnh, Chi Pu uống đủ nước và bổ sung collagen. Cô chăm chỉ dùng mặt nạ thiên nhiên thay thế các loại mỹ phẩm chứa toàn hóa chất.



Cô thường dùng dưa leo và khoai tây để chế mặt nạ đắp hàng ngày giúp da sáng khỏe hơn. Ngoài ra, giọng ca "Cung đàn vỡ đôi" thường xuyên sử dụng xịt khoáng để làn da luôn căng mịn và không khô rát và không thể thiếu kem chống nắng.



Sức khỏe làn da cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi chế độ ăn uống. Hot girl Hà thành một thời nói không với ăn kiêng. Cô chú ý ăn nhiều rau xanh, bổ sung Sức khỏe làn da cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi chế độ ăn uống. Hot girl Hà thành một thời nói không với ăn kiêng. Cô chú ý ăn nhiều rau xanh, bổ sung Vitamin C và ngủ đủ giấc.

Trồng cây chuối và tập gym mỗi ngày



Trên mạng Trên mạng xã hội , Chi Pu thường xuyên khoe những hình ảnh tập luyện mướt mải mồ hôi. Mới đây, cô khoe hình ảnh tập thành công tư thế trồng cây chuối(headstand pose). Để thực hiện thành công động tác này, cô nàng đã bị ngã nhiều lần mới có thể tự làm không cần giáo viên đỡ.



Đây là một trong những động tác khó của bộ môn yoga giúp rèn luyện cơ thể dẻo dai, kích thích não bộ, lưu thông máu, giảm căng thẳng trầm cảm và cải thiện hệ tiêu hoá.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Pu bị ngã khi trồng cây chuối

Với những người đẹp muốn giữ gìn vóc dáng, trồng cây chuối góp phần giúp cơ bụng săn chắc hơn. Thậm chí động tác này còn hỗ trợ điều trị bệnh viêm xoang, vô sinh...



Chi phu chia sẻ: Khi tập, các giáo viên yoga thường dặn học sinh không nên dồn lực vào tay mà phải gồng cơ bụng để giữ. Phần bụng khoẻ là yếu tố quan trọng quyết định động tác có thành công hay không.

Ngoài yoga, Chi Pu chăm chỉ đến phòng gym với các bài như plank, squad... Nữ diễn viên kết hợp nhiều động tác với tạ nặng để tăng độ khó.



Vào buổi tối, cô nàng hay dành thời gian chạy để tăng chỉ số vận động, đốt cháy mỡ thừa, cải thiện quá trình trao đổi chất. Tập nhảy cũng là một trong những bộ môn giúp Chi Pu giữ dáng. Nó khiến cơ thể thêm phần dẻo dai.

Để góp phần giữ dáng, giọng ca 27 tuổi còn lựa chọn phương pháp detox bằng nước chanh, siro maple (Maple Syrup) và ớt bột để duy trì năng lượng và thải độc cơ thể, làm giảm mỡ bụng.



Xem thêm:

Theo Hà Ly/SKCĐ