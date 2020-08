Hari Won bất ngờ lên tiếng về Trấn Thành và tình cũ 9 năm ngay trên show truyền hình

Từ trước đến nay, tin tức về cặp vợ chồng Hari Won và Trấn Thành luôn được cư dân mạng quan tâm. Trước khi chính thức về chung một nhà, chuyện tình cảm của cả 2 đã dính phải không ít lùm xùm và dèm pha khi nhiều tin đồn cho rằng, Trấn Thành chính là kẻ thứ 3 xen vào mối tình 9 năm của Hari Won và Tiến Đạt.



Mới đây, trong chương trình Chị Em Chúng Mình với chủ đề 'người thứ 3', Hari Won bất ngờ nhắc về chuyện tình cũ và khẳng định, Trấn Thành không phải người thứ 3 khiến chuyện tình xưa của cô đổ vỡ.

Hari Won thẳng thắn chia sẻ về chuyện cũ trên show truyền hình.



Cụ thể, giọng ca Anh Cứ Đi Đi khẳng định: "Đến hiện tại, nhiều người vẫn nghi ngờ chuyện Trấn Thành có phải người thứ ba hay không? Tôi xin khẳng định mình đã kết thúc mối quan hệ với người cũ từ trước.



Trong 2 tháng sau chia tay, tôi đi quay phim, thỉnh thoảng Trấn Thành ngỏ ý muốn chở tôi về nhà. Lúc đó vào khoảng 4-5 giờ sáng, nếu phụ nữ đi về 1 mình sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, trong suốt 1 tháng đó, tôi vẫn chưa lần nào lên xe anh Thành. Tôi bảo với anh ấy: 'Em không sao. Em tự bắt taxi và đi về được. Nhưng em cũng rất cám ơn lời mời của anh'.



Sau đó, Sau đó, Trấn Thành có mời tôi đi ăn nhưng tôi từ chối ít nhất 5 lần. Khi ấy, tôi không muốn quen nghệ sĩ, đặc biệt lại là Trấn Thành bởi tôi sợ mối tình của mình sẽ không được an toàn. Thế là anh ấy mở lời luôn: 'Em ơi, em làm bạn gái của anh nhé'. Cứ thế khoảng 3 lần nhưng tôi vẫn từ chối. Mãi sau này tôi mới đồng ý gặp Trấn Thành nhưng lại yêu cầu anh ấy phải rủ bạn bè đến đi cùng.

Nữ ca sĩ khẳng định Trấn Thành không phải là người thứ 3 xen vào chuyện tình của cô với Tiến Đạt.



Chúng tôi yêu nhau khi đã thoả thuận sẽ không cưới nhau, chỉ yêu thôi. Rồi bất ngờ 1 ngày Trấn Thành cầu hôn tôi. Tôi rất ngạc nhiên nhưng anh ấy có nói: 'Càng ngày anh càng cảm thấy em là của anh. Anh phải lấy em mới được'. Thế là chúng tôi cưới nhau vào đúng năm đó luôn".



Chia sẻ của Hari Won đang được nhiều người chú ý và chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội

