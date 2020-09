Chia tay Beckham, Lee Nguyễn về New England Revolution... và chờ V.League

Your browser does not support HTML5 video.

Chú cừu " đẹp trai " nhất thế giới giúp chủ nhân thu về hơn 10 tỷ đồng sau phiên đấu giá

Con cừu đực 6 tháng tuổi có tên gọi là Double Diamond, được bán với giá 350.000 guineas (khoảng 490.000 USD tương đương hơn 10 tỷ đồng ) nhờ lông, màu sắc và dáng đầu được chuyên gia đánh giá là có tỷ lệ hoàn hảo.