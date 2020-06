Chia tay rồi còn đi 'cà khịa' người yêu mới của người yêu cũ, nam thanh niên bị đánh thương tích 17%

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Nam (sinh năm 1996, cư trú ấp Long Phú, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi "Cố ý gây thương tích".