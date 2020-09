Kiên quyết chia tay người yêu vì 25 tuổi đầu vẫn nhõng nhẽo... đòi quà trung thu

Tôi năm nay 26 tuổi, còn người yêu 25. Chúng tôi yêu nhau đã được 2 năm và cũng đang tính dần đến chuyện đám cưới. Dù rất hiểu ý nhau, nhưng cái tính trẻ con nhõng nhẽo của người yêu vẫn nhiều lần khiến tôi cảm thấy bất ngờ.

Tôi biết, cô ấy là con út trong một gia đình khá giả nên quen được nuông chiều từ nhỏ. Khi quyết định tiến xa hơn với cô ấy, tôi cũng xác định được điều này nên cũng nhiều lần nín nhịn cho qua chuyện. Tôi cứ nghĩ đơn giản, người yêu mình chiều một chút cũng không sao, sau này lấy chồng có con rồi cô ấy khắc sẽ trưởng thành lên thôi.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, mấy hôm trước tôi không thể chịu nổi tính khí cô ấy nên đã nói lời chia tay. Bình thường, cô ấy phụng phịu không chịu nấu cơm, rửa bát khi ăn chung đã đành, thế nhưng lần này người yêu lại hành hạ đầu óc tôi cả nửa tháng trời chỉ vì... quà trung thu

Mới giữa tháng 7 âm, cô ấy liên tục nhắc đến quà trung thu khiến tôi vô cùng bất ngờ. Dù sao cô ấy đã 25 tuổi đâu còn là trẻ con nữa. Lúc đầu, tôi tưởng bạn gái thích quần áo, giày dép nhưng không, cô ấy thích đèn lồng, đèn ông sao như bao đứa trẻ khác. Cái này thì tôi bất lực, bây giờ đã có ai bán mấy thứ đấy đâu mà mua.

Tôi nói thẳng với cô ấy như thế và hứa hẹn, gần đến ngày trung thu sẽ mua cho đủ các loại đèn và đưa đi chơi. Thế nhưng, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi lúc nào, ngày nào cô ấy cũng đề cập đến vấn đề này, khi tôi từ chối lại giận dỗi: 'Anh không thương em', 'Em có đòi gì đâu, mỗi cái đèn cũng không cho'... rồi nhiều lần giận dỗi, đùng đùng bỏ về khi đang đi chơi khiến tôi phải xuống nước xin lỗi.

Ảnh minh họa





Đỉnh điểm mấy hôm trước, cô ấy thỏa hiệp việc sẽ để tôi mua quà sau nhưng nảy ra ý tưởng mới: Bắt tôi tự làm đèn. Cô ấy bảo, chẳng phải trong phim người yêu thích thế nào các anh chàng đều sẵn sàng làm theo sao? Tôi chẳng phải dạng khéo tay, làm ra thành quả méo mó thì cô ấy khóc ầm lên: "Anh không thương em nên mới làm xấu như thế".

Lần này thì tôi không chịu nổi rồi, hằm hằm đứng lên quát lại: "Anh xin em, em làm người yêu anh chứ không phải con gái anh, lớn rồi nhõng nhẽo vừa thôi. Không yêu được thì chia tay cho bớt mệt". Xong rồi, tôi lấy xe đi luôn mặc kệ cô ấy gào khóc phía sau. Thực sự, tôi đã quá mệt mỏi rồi...

Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ