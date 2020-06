Chiếc bao cao su trong thùng rác lật tẩy mối tình vụng trộm giữa chồng và bạn thân

Phát hiện chồng ngoại tình là bi kịch mà không phụ nữ nào mong muốn. Đặc biệt khi kẻ thứ 3 ấy lại là người bạn thân đã kề vai sát cánh với mình hàng chục năm thì còn gì đau đớn bằng?



Tôi và Hương quen nhau từ thời "cởi truồng tắm mưa". Nhà cách nhau chỉ vài trăm mét, lại thường xuyên dính lấy nhau nên tôi luôn coi Hương như em gái trong nhà vì Hương kém tôi 3 tuổi. Chúng tôi đã chơi với nhau gần 20 năm, tình cảm chẳng kém gì người thân ruột thịt, hoặc ít ra đối với tôi chính là như thế.

Ảnh minh họa.



Tuy nhiên, đây chính là khởi đầu của những ngu ngốc, sai lầm và đau đớn tôi phải gánh chịu sau này. Vì bầu bí mệt nhọc, tôi và chồng kiêng hẳn chuyện chăn gối. Thế nhưng, một lần vô tình lúc đổ rác, tôi phát hiện ra chiếc bao cao su đã sử dụng bị nhét sâu dưới đáy. Tôi có linh cảm chồng dẫn gái về nhà, chứ chưa bao giờ nghi ngờ người đó có thể là Hương.



Theo nguồn tin mật tôi cài cắm ở công ty, chồng tôi đi làm và về rất đúng giờ, trưa thì ăn ở chỗ làm. Cứ tưởng mất dấu, tôi liền nghĩ ra cách giả vờ ngủ xem anh có nhắn tin tán tỉnh với ai hay không.



Tôi chợp mắt được 10 phút, anh liền gọi mấy tiếng nhưng tôi giả vờ ngủ say nên không trả lời. Một lúc sau, anh rón rén ra cửa, tôi cũng nhón chân theo sau. Thấy chồng bước vào phòng của Hương, tôi như chết lặng vì không thể tin nổi.

Ảnh minh họa.

Lấy hết cam đảm và bình tĩnh, tôi nín thở mở hé cánh cửa liền đứng hình khi thấy chồng và Hương đang dính lây nhau trên giường. Như phát điên, tôi mở tung cửa, la hét chửi bới và đập hết đồ trong phòng. Quá sợ hãi, cả 2 kẻ "mèo mả gà đồng" kia đều quỳ xuống xin tôi tha thứ.

Tôi càng sốc hơn khi nghe Hương nói làm như vậy là để trả ơn tôi. Chồng tôi nói rằng tôi đang kiêng cữ, không muốn ra ngoài giải quyết ham muốn nên nhờ Hương "giúp đỡ". Không thể nghe nổi nữa, tôi quyết định đuổi cả 2 người ra khỏi nhà ngay trong đêm.

Vài ngày sau, đơn ly hôn tôi cũng soạn sẵn, mặc cho chồng liên tục xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Tuy nhiên, niềm tin đã mất, làm thế nào tôi có thể tha thứ được đây?

Your browser does not support HTML5 video.

