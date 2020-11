Góc lạ mà quen: Chiếc váy trong ảnh 'cô gái Tuesday' sao giống của Huỳnh Anh đến lạ

Tối hôm qua (2/11), cả mạng xã hội dậy sóng trước việc một tài khoản Facebook có tên H.T.Q chia sẻ một bài tố dài về việc bạn trai cắm sừng. Điều đáng nói, tiểu tam không ai khác chính là hotgirl Nha Trang Huỳnh Anh - bạn gái của tiền vệ nổi tiếng Nguyễn Quang Hải



Ngay trong đêm, Huỳnh Anh cũng đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân và khẳng định: "Huỳnh Anh và anh Hải có giận dỗi nhau và vì không muốn ồn ào nên cả hai đã chọn cách im lặng. Nên tuyệt đối không có chuyện Huỳnh Anh 'cắm sừng' anh Hải"...

Huỳnh Anh lên tiếng về vụ việc

Về những bức ảnh thân thiết với trai lạ, Huỳnh Anh giải thích đó chỉ là ảnh cô chụp với fan của Quang Hải. Tuy nhiên, còn bức ảnh chụp nắm tay dạo phố với chàng trai kia thì Huỳnh Anh không đả động đến.

Cô nàng 'tuesday' trong bài tố

Trong bài đăng dài của mình, hotgirl Nha Trang cũng khẳng định mọi chuyện từ ảnh đến đoạn tin nhắn được lan truyền chỉ là dàn dựng và sẽ nhờ công an vào cuộc để truy tìm người đứng sau. Tuy nhiên hiện tại, bài đăng này đã 'bay màu' trên trang cá nhân của Huỳnh Anh.

Ngay sau vụ việc, có nhiều người thân của cặp đôi lên tiếng cho rằng Quang Hải và Huỳnh Anh đã chia tay nhau từ một tháng trước. Tuy nhiên, chuyện chia tay chỉ có phía Quang Hải đơn phương xác nhận.

Tuy nhiên, dù đã lên tiếng phủ nhận nhưng dân tình vẫn soi ra tình tiết chứng minh nữ chính trong bài phốt 'tuesday' có khả năng là Huỳnh Anh. Cụ thể, dù không thấy mặt nhưng trong bức ảnh cô gái nắm tay chàng trai đi ở khu chung cư, cô gái mặc chiếc váy rất giống váy mà Huỳnh Anh diện khi đón Quang Hải ở sân bay hơn 1 tháng trước.

Váy mà Huỳnh Anh diện khi đón Quang Hải





Còn nhớ hồi cuối tháng 9/2020, sau khi cùng Hà Nội FC giành ngôi vô địch Cúp Quốc gia, Quang Hải đã tức tốc bay vào Nha Trang để gặp bạn gái sau bao ngày xa cách. Thời điểm đó, khi đón bạn trai ở sân bay Cam Ranh, Huỳnh anh đã mặc váy vàng, áo chống nắng, đeo kính râm và khẩu trang kín mít.

Vừa thấy Quang Hải xuất hiện, nàng WAGs đã không kìm được cảm xúc, chạy đến ôm chầm lấy bạn trai. Sau đó, Huỳnh Anh đã thoải mái đưa chàng tiền vệ về nhà chơi và đi ăn cùng người thân.

Điều mọi người chú ý chính là chiếc váy vàng Huỳnh Anh diện dường như giống với chiếc váy trong ảnh cô gái nắm tay chàng trai là mà CĐM đang lan truyền. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là nghi ngờ, chưa có chứng cứ xác thực.



