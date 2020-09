Chiêm ngưỡng chiếc xế hộp 'tí hon' cực đáng yêu được Pháp thiết kế dành cho những tài xế 14 tuổi

Chiếc xe Citroen Ami với hai chỗ ngồi tí hon được trang bị động cơ điện 6 kilowatt khiêm tốn, vì vậy theo luật của Pháp, các bạn trẻ 14 tuổi có thể tham gia lái xe mà không cần bằng.

Chiếc xế hộp cực đáng yêu dành cho các tài xế 14 tuổi

Chiếc xe ô tô có tốc độ tối đa 45 km/h, thân xe bằng nhựa và nội thất đơn giản. Tuy nhiên em xế Ami được trang bị nhiều tính năng hấp dẫn thanh thiếu niên am hiểu công nghệ và đang được bán trong cửa hàng như các loại điện thoại thông minh và máy chơi game.

Thiết kế vừa thời trang vừa dễ thương

Tại Pháp giá của chiếc xe này có giá khoảng 6000 euro, tương đương 150 triệu đồng cho chiếc Ami cơ bản. Citroen cho biết đến nay họ đã nhận được 1.000 đơn đặt hàng chiếc xe này từ các khách hàng ở Pháp. Nó cũng có thể được cho thuê với giá € 19,99 (khoảng $ 24) mỗi tháng sau khi trả trước € 2,644 (khoảng $ 3,100).

Nội thất bên trong chiếc xế hộp của Pháp

Olivier Garcia - người đứng đầu bộ phận sản phẩm của hãng bán lẻ điện tử Fnac Darty của Pháp cho biết: “Khách hàng đầu tiên đến là một thiếu niên và cha của anh ấy. Ông cho biết họ đang tìm kiếm một giải pháp thay thế an toàn hơn cho xe điện hoặc xe gắn máy, những phương tiện giao thông thông thường mà giới trẻ Pháp sử dụng để lượn quanh các thành phố. Garcia nói: “Đó là một phần khách hàng của chúng tôi không đáng kể.

Chiếc xế hộp Citroen nổi tiếng trên TikTok

Theo Phương Hoa/SKCĐ