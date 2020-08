Chiều 10/8: Thêm 6 ca mắc COVID-19: ghi nhận 1 BN 8 tuổi ở Hội An

Trong số 6 ca bệnh được công bố, có 4 ca liên quan đến ổ dịch tại Đà Nẵng : gồm các BN843, BN844, BN845, BN846. BN847 có liên quan tới lịch trình di chuyển ở nước ngoài, đã được cách ly ngay từ khi nhập cảnh. BN842 là Bệnh nhân nam, 8 tuổi, thành phố Hội An , tỉnh Quảng Nam

Thông tin cụ thể theo điều tra ban đầu của các bệnh nhân như sau:

CA BỆNH 842 (B842): Bệnh nhân nam, 8 tuổi, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân là cháu ngoại của BN774.

CA BỆNH 843 (BN843): Bệnh nhân nữ, 65 tuổi, quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng, là vợ của BN800.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm, kết quả ngày 10/8/2020 là dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế quận Thanh Khê.

CA BỆNH 844 (BN844): Bệnh nhân nữ, 31 tuổi, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

CA BỆNH 845 (BN845): Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. BN844, BN845 là nhân viên y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm, kết quả ngày 10/8/2020 là dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

CA BỆNH 846 (BN846): Bệnh nhân nam, 17 tuổi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng (đang điều tra dịch tễ bổ sung).

CA BỆNH 847 (BN847): Bệnh nhân nam, 44 tuổi. Ngày 04/8/2020 từ đảo Guam (Hoa Kỳ) trên chuyến bay OAE423 nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm mẫu lần 2 ngày 09/8/2020 là dương tính với SARS- CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.





Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 847 ca dương tính với COVID-19. Trong đó, có 318 ca phát hiện nhiễm bệnh đã được thực hiện cách ly ngay.

Từ ngày 25/7, khi phát hiện việc bùng phát dịch bệnh tại Đà Nẵng, tính đến nay đã ghi nhận 389 ca bệnh có liên quan tới vùng dịch này.

