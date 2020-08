Chiều 2/8, thêm 30 ca mắc COVID-19 mới: Đồng Nai, Hà Nam có ca đầu tiên đều liên quan đến Đà Nẵng

Chiều 2/8, Bộ Y tế công bố thêm 30 ca mắc COVID-19 mới (BN591 - BN620). Trong đó ghi nhận trên địa bàn Đà Nẵng (16); Quảng Nam (09), Đắk Lắk (02), Đồng Nai (01), Khánh Hòa (01), Hà Nam (01).

BN591: Bệnh nhân nữ, 63 tuổi, Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 19-20/7/2020 có tiếp xúc trực tiếp với BN456 tại TP. Đà Nẵng.



BN592: Bệnh nhân nữ, 100 tuổi, Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 22/7/2020 vào điều trị tại

BN593: Bệnh nhân nam, 75 tuổi, TP. Hội An, Quảng Nam. Tháng 7 bệnh nhân thăm vợ điều trị khoa Nội - Thận - Nội tiết Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.



BN594: Bệnh nhân nữ, 68 tuổi, TP. Hội An, Quảng Nam. Ngày 14 và 20/7/2020, bệnh nhân chăm con gái tại khoa Nội tổng hợp - Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng.



BN595: Bệnh nhân nữ, 50 tuổi, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Ngày 19/7/2020, bệnh nhân tới Bệnh viện Đà Nẵng thăm bố và có tiếp xúc với BN510. Từ ngày 20-25/7/2020, BN595 và BN510 thay nhau chăm sóc bố tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đây là ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Đồng Nao kể từ khi dịch bùng phát tại Đà Nẵng tới nay.



BN596: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân là nhân viên y tế phòng khám tư. Các ngày 14, 15, 16, 17, 19/07/2020 vào khoa Ngoại chấn thương thần kinh, Bệnh viện C Đà Nẵng thăm người bệnh.



BN597: Bệnh nhân nam, 39 tuổi, Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân là con và sống cùng nhà với BN522 và BN523.



BN598: Bệnh nhân nữ, 8 tuổi, Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhâ là cháu nội của BN522, BN523, là con của BN597, thường xuyên tiếp xúc với nhau.



BN599: Bệnh nhân nữ, 9 tuổi, Thăng Bình, Quảng Nam. BN600: Bệnh nhân nữ, 7 tuổi, Thăng Bình, Quảng Nam (BN599 và BN600 là cháu ngoại của BN522, BN523, là con của BN564, thường xuyên tiếp xúc với nhau).



BN601: Bệnh nhân nữ, 41 tuổi, thường trú quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh; tạm trú tại TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.



BN602: Bệnh nhân nam, 14 tuổi, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk. Trong tháng 7/2020, BN601 và BN602 có đến thành phố Đà Nẵng và tham dự tiệc cưới tại Trung tâm For You Palace (nơi đã ghi nhận trường hợp nhiễm SARS-COV-2).



BN603: Bệnh nhân nam, 21 tuổi, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Là du học sinh ở California, Mỹ. Ngày 30/7/2020, bệnh nhân từ Mỹ nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa trên chuyến bay VN319, đã được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa.

BN604-619: Các bệnh nhân được ghi nhận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, được các đơn vị y tế trên (Bệnh viện Đà Nẵng; Bệnh viện Gia Đình; Bệnh viện 199; Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Kê) lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng xét nghiệm ngày 02/8/2020.



BN620: Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, Phủ Lý, Hà Nam. Ngày 17-25/7/2020 vào thành phố Đà Nẵng làm quán ăn gần Bệnh viện Đà Nẵng. Đây là ca mắc COVID-19 đầu tiên tại Hà Nam trong đợt dịch này. Các thông tin về dịch tễ BN604-620 đang tiếp tục điều tra, cập nhật.

Tính đến 18h ngày 02/8: Việt nam, có tổng cộng 620 ca mắc COVID-19, trong đó 307 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng từ ngày 25/7 đến nay: ghi nhận 173 ca

- Tính từ 6h đến 18h ngày 2/8: ghi nhận 30 ca mắc mới.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe (cách ly): 94.216, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 920

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 14.249

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 79.0473.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

Theo Hà Ly/SKCĐ