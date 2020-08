Chiều 6/8 có thêm 30 ca mắc COVID-19 mới, Bắc Giang có ca mắc thứ 3 là bé 7 tuổi

Chiều 6/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã ghi nhận thêm 30 ca mắc mới, trong đó 27 ca liên quan đến Đà Nẵng, 3 ca được cách ly ngay khi nhập cảnh. Hiện Việt Nam có 747 bệnh nhân.

Trong số 30 ca mắc mới, có 20 Đà Nẵng, 6 Quảng Nam, 1 Bắc Giang có liên quan đến Đà Nẵng và 03 ca nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu.



Bệnh nhân 718 (BN718), nữ, 67 tuổi, quê quán: Đà Nẵng, đã tử vong tối 5/8, được xét nghiệm khẳng định dương tính với Sars-CoV-2 cuối giờ sáng 6/8.

Bệnh nhân 724-729, 731-743 (BN718; BN724-729 và BN731-743): tại Đà Nẵng, tuổi từ 1-69, gồm: 9 trường hợp F1, 5 bệnh nhân, 3 người chăm sóc, 1 nhân viên y tế, 1 tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng (đang tiếp tục điều tra).

Bệnh nhân 719-723 và 730 (BN719 -723 và BN730): tại Quảng Nam độ tuổi từ 30-51, liên quan Đà Nẵng, gồm 2 bệnh nhân, 3 trường hợp F1 (của các BN562, BN456, BN592), 1 người chăm sóc tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại (BN719 -723 và BN730): tại Quảng Nam độ tuổi từ 30-51, liên quan Đà Nẵng, gồm 2 bệnh nhân, 3 trường hợp F1 (của các BN562, BN456, BN592), 1 người chăm sóc tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Bệnh nhân 744 (BN744): tại Bắc Giang, nữ, 7 tuổi, là F1 của BN673, BN674, cùng nhóm du lịch tại Đà Nẵng với BN675-678 tại Lạng Sơn. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân 745-747 (BN745-747): tại Bà Rịa - Vũng Tàu, liên quan chuyến Tàu chở gas Texiana từ Qatar về Cảng Vũng Tàu ngày 28/7, đã được cách ly, lấy mẫu ngay trên tàu sau nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 2 phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (trước đó đã có 6 ca dương tính). Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.



- Tính đến 18h ngày 06/8: Việt Nam, có tổng cộng 747 ca mắc COVID-19, trong đó 312 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Số lượng ca mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày 25/7 đến nay: ghi nhận 295 ca.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe (cách ly): 170.457, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 6.717

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 23.356

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 140.384

Trong ngày 6/8, có thêm 2 bệnh nhân COVID-19 tử vong là BN651 và 718. Như vậy, cả nước đã có 10 trường hợp tử vong.



Tính đến chiều ngày 6/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế , hiện có 33 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 295 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

Theo Hà Ly/SKCĐ