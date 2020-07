Màn 'teamwork' đặc biệt của chồng và tiểu tam vẫn thua 'chiêu cuối' của cô vợ tinh quái

Phụ nữ thường có giác quan thứ 6 vô cùng nhạy cảm cùng các tuyệt chiêu bóc trần bộ mặt thật của các ông chồng khi có chuyện mờ ám. Chính vì lẽ đó, dù đã giấu giếm kỹ càng nhưng nhiều thanh niên vẫn không thể qua mắt nổi vợ/người yêu khi có người thứ 3.



Mới đây, một đoạn clip khi được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao và được chia sẻ rầm rộ. Theo người đăng tải chia sẻ, người đàn ông trong đoạn clip được cho là người chồng đã dẫn gái lạ về nhà khi vợ đi vắng.

Ảnh cắt từ clip.



Tuy nhiên, anh chàng không thể ngờ đến rằng, khi đang tình tứ cùng 'tiểu tam' thì vợ bất ngờ gọi video điện thoại để kiểm tra, bắt anh quay khắp nhà. Ngay lập tức, anh chồng đã nghĩ ngay ra phương án đối phó để có thể qua mặt vợ.



Từ đây, anh chồng và bồ nhí đã thể hiện màn 'teamwork' đỉnh cao. Cụ thể, anh chồng thản nhiên lướt video khắp nhà, tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Mỗi lần anh lia điện thoại đến đâu là cô bồ khéo trốn đến đó, để hình bóng của mình không bị lọt vào camera.



Thế nhưng, anh chồng và nhân tình không thể ngờ rằng, mọi hành động lươn lẹo của mình đều đã được vợ 'tóm sống' qua camera được lắp đặt trong nhà. Thực chất, cô vợ gọi điện thoại chỉ là muốn kiểm tra độ trung thực của chồng mà thôi.

Sau khi xem clip, nhiều người không khỏi cảm thán, đúng là "vỏ quýt dầy đã có móng tay nhọn", hiếm chuyện gì có thể qua mặt được chị em phụ nữ.



Ngay khi được chia sẻ, đoạn clip đã thu hút sự chú ý đông đảo của cư dân mạng. Theo đó, nhiều người vẫn thắc mắc về sự thật của câu chuyện và cảm thấy lo lắng cho kết cục của người đàn ông khi vợ trở về.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ