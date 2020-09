Chinh phục thành công Billboard, liệu cơ hội BTS ẵm trên tay giải thưởng Grammy danh giá có rộng mở?

Nhóm nhạc BTS hiện đang là thần tượng Kpop nổi danh nhất trong thời điểm hiện tại với lượng fan đông đảo và loạt sản phẩm âm nhạc được đón nhận rất tích cực.

Năm 2019, BTS đã được đề cử ở ba trong bốn hạng mục GRAMMY lớn (“Bài hát của năm”, “Bản thu âm của năm” và “Album của năm”), cùng với “Màn trình diễn song ca / nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất ”,“ Video âm nhạc hay nhất ”,“ Album giọng hát pop hay nhất ”và“ Nhạc phim tổng hợp hay nhất cho phương tiện trực quan ”.

BTS mới chỉ có cơ hội đứng trên sân khấu Grammy với tư cách là người trao giải.

Bất chấp thành công lớn về mặt thương mại và đĩa hát được giới phê bình đánh giá cao, BTS đã không nhận được một đề cử nào cho Giải thưởng GRAMMY hàng năm lần thứ 62. Giải thưởng GRAMMY thường niên lần thứ 63 có thể là một câu chuyện khác, nhờ vào thành công rực rỡ của sản phẩm âm nhạc mới nhất “Dynamite”.

BTS đạt được thành tích vang dội trên BXH Billboard.

Đầu tuần này, “Dynamite” đã thành công chinh phục ngôi vương và "chễm chệ" ở vị trí No.1 trên bảng xếp hạng Billboard “Hot 100”, giúp BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử làm được điều này. “Dynamite” cũng đã bán được 265.000 bản trong tuần đầu tiên, nhiều hơn tất cả 49 bài hát khác trên bảng xếp hạng cộng lại. Khi được hỏi về mục tiêu chinh phục tiếp theo của BTS, RM, Jimin và Suga đã đề cập đến giải thưởng danh giá GRAMMY.



Thành viên Jimin đã chia sẻ tại buổi họp báo trực tuyến toàn cầu của BTS vào ngày 2/9 vừa qua như sau: "Giống như những gì Suga (thành viên của BTS) đã đề cập trước đó - chúng tôi muốn nhắm đến Grammy để cho mọi người thấy rằng vẫn có cơ hội dành cho các ca sĩ đến từ các quốc gia khác."

Giữa người hâm mộ, giới nhà báo và cư dân mạng, phát ngôn của những thành viên BTS đã khơi lại cuộc tranh luận về bản chất của hạng mục "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất" luôn thay đổi của GRAMMYs. Hiện tại, nó được định nghĩa là giải thưởng ‘Nghệ sĩ đột phá’ hơn là giải thưởng dành cho các nghệ sĩ mới.

Liệu giải thưởng Grammy lần thứ 63 diễn ra vào năm 2021 có mỉm cười với BTS?

Tuy nhiên việc BTS đã ra mắt 4 năm khiến việc đề cử cho giải thưởng "Nghệ sĩ mới xuất sắc" trở nên khá "kệch cỡm". Nhiều người ủng hộ tin rằng BTS nên được đề cử cho một giải thưởng dành cho các nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm, chẳng hạn như “Album của năm”.

Tất nhiên đây đều chỉ là những phỏng đoán và mong chờ tới từ phía người hâm mộ, hiện BTS vẫn đang cố gắng hoàn thành tốt những nhiệm vụ quảng bá cho ca khúc "Dynamite" và mong chờ vào một phép màu Grammy trong năm tới.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ