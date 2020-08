Thông tin chính thức về 2 ca mắc COVID-19 đầu tiên ở Bắc Giang

Trưa cùng ngày, người này di chuyển tới quán Kita Coffee cùng 2 người khách. Trao đổi công việc xong, người này về ăn cơm một mình tại quám Cơm sạch Bà Liên, sau đó trở về Bắc Giang. Theo Dân Việt, khoảng 9h sáng 5/8, lực lượng chức năng đã căng dây, khoanh vùng các địa điểm nêu trên và một số nhà dân xung quanh.

Người thứ hai là ông N. T. H (57 tuổi) cũng ở thôn Đồng Chu, xã Yên Định. Cả hai người này từng đi du lịch tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 21/7- 24/7/2020.

Ngày 24/7, cả hai đi xe khách từ Đà Nẵng về Bắc Giang. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Sơn Động, ngày 4/8, hai trường hợp này có biểu hiện sốt, ho, nghi ngờ mắc COVID-19.



UBND huyện Sơn Động đã báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang để lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm 4/8 và kết quả xét nghiệm là dương tính với SARS-CoV-2.

Chốt kiểm dịch thuộc xã Yên Định. Ảnh: Báo Bắc Giang



Ngay sau nhận được thông tin 2 ca dương tính với COVID-19 từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các đơn vị liên quan lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng, truy vết và cách ly đối tượng liên quan.



Ngày 5/8, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã Yên Định. Vùng cách ly y tế được thiết lập tại các thôn Đồng Chu, Tiên Lý và một phần thôn Trại Chùa thuộc xã Yên Định. Thời gian cách ly được áp dụng từ 7h sáng nay 5/8 cho đến khi có thông báo mới.

Thành phố Bắc Giang cách ly khu phố nơi bệnh nhân sinh sống. Ảnh: Tiền phong



Lãnh đạo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh (gồm phó chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế) đã trực tiếp đến chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại xã Yên Định, huyện Sơn Động chỉ đạo, hướng dẫn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Sơn Động triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch theo quy trình.



Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố Bắc Giang khoanh vùng, truy vết cách ly các trường hợp có liên quan tới các địa điểm trên địa bàn thành phố Bắc Giang mà 2 trường hợp trên đã đến.

Nhanh chóng điều tra, truy vết lịch sử dịch tễ của 2 trường hợp trên; khoanh vùng, rà soát các đối tượng F1, F2 liên quan đến 02 trường hợp để thực hiện các biện pháp xét nghiệm, theo dõi cách ly theo quy định.