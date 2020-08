Chính thức: Đà Nẵng, Quảng Nam hoãn thi tốt nghiệp THPT

Theo đó, Bộ GD & ĐT quyết định, hoãn thi đối với toàn bộ học sinh thuộc thành phố Đà Nẵng, một phần tỉnh Quảng Nam đang thực hiện giãn cách xã hội, đồng thời, các thí sinh thuộc diện F1, F2 trên cả nước sẽ thi tốt nghiệp THPT và đợt 2.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đang bùng phát tại Việt Nam với ổ dịch ở Đà Nẵng, Ngày 3/8, Bộ GD & ĐT gửi công văn tới Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Cụ thể, theo Bộ GD&ĐT, thí sinh tại thành phố Đà Nẵng và 6 thành phố, thị xã, huyện của tỉnh Quảng Nam (bao gồm thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc, huyện Quế Sơn, huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình) đang thực hiện cách ly xã hội, sẽ thi đợt thứ hai. Các thí sinh thuộc diện F1, F2 trong cả nước (nếu có) sẽ dự thi cùng thời gian với học sinh của thành phố Đà Nẵng và 6 thành phố, thị xã, huyện của tỉnh Quảng Nam (chưa có thời gian cụ thể). Các địa phương còn lại tổ chức kỳ thi theo kế hoạch đã đề ra (từ ngày 8-10/8), với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GD & ĐT.







Các thí sinh tại những địa phương có dịch COVID-19, các thí sinh thuộc diện F1, F2 sẽ được thi tốt nghiệp THPT vào đợt 2

Về vấn đề xét tuyển sinh đại học năm học 2020-2021

Việc hoãn thi tốt nghiệp THPT sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới công tác tuyển sinh của các trường Đại học trên cả nước. hí sinh dự thi sau ngày 10/8, nếu có nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển sinh đại học, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xem xét. Các trường sẽ bố trí tỷ lệ chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh phù hợp. Phương án này bảo đảm quyền lợi cho thí sinh, trên tinh thần tự chủ đại học.

Đồng thời, Bộ GD & ĐT đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng phương án cụ thể triển khai tổ chức kỳ thi, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh và cán bộ, giáo viên làm công tác tổ chức thi.

Địa phương rà soát, chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức kỳ thi tại địa phương, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng.

Trước ngày 12/8, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương cần chủ động rà soát, lên danh sách cụ thể về số lượng thí sinh thuộc diện F1, F2, gửi danh sách về Bộ GD & ĐT.

Đà Nẵng kiến nghị không tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Theo Thùy Dương/SKCĐ